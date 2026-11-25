Trump: Lufta me Iranin është e financuar deri në fund të janarit, demokratët do ta kthenin fitoren në humbje
Presidenti amerikan Donald Trump tha në një intervistë ekskluzive se lufta me Iranin është e financuar deri në fund të janarit dhe se opsionet e tij ushtarake mund të ngushtohen kur demokratët të marrin kontrollin e Kongresit, por shpreson që ata të mos e ndalin konfliktin para kohe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i tha New York Post në një intervistë ekskluzive në Zyrën Ovale se përpjekja e tij luftarake kundër Iranit është “e financuar” deri në janar, ndërsa kritikoi demokratët e Kongresit që kërcënojnë ta ndalin konfliktin, gjë që sipas tij do ta kthente një “fitore totale” në “humbje”.
Trump pranoi se opsionet e tij ushtarake mund të ngushtohen kur demokratët të marrin kontrollin e Kongresit në janar, por tha se shpreson që opozita të mos e sjellë konfliktin në një fund të parakohshëm. “Ata do të marrin një fitore totale dhe do ta bëjnë humbje. Marina e tyre është zhdukur, forca e tyre ajrore është zhdukur, mbrojtja e tyre kundërajrore, gjithçka është zhdukur. Udhëheqësit e tyre janë zhdukur”, pretendoi Trump, duke shtuar: “Ne mund ta mbyllim atë luftë kur të duam”. I pyetur nëse afati i tij për të urdhëruar lirisht sulme po ngushtohet, ai u përgjigj: “Deri në fund të janarit, pak a shumë, ne jemi të financuar”.
Sa i përket Izraelit, i cili favorizon një ndryshim të plotë të regjimit për t’i dhënë fund luftës, Trump tha se synimi i rrëzimit të Republikës Islamike është “ndoshta i arritshëm”, por nuk është qëllimi i tij. “Unë thjesht nuk dua që ata të kenë një armë bërthamore. Unë kurrë nuk kam qenë pro ose kundër ndryshimit të regjimit, kjo nuk ka qenë kurrë kriter për mua”, tha ai. Trump ka thënë këtë muaj se lufta është tashmë “praktikisht e përfunduar”, ndonëse synon të mbajë embargon ndaj porteve iraniane për të detyruar një marrëveshje bërthamore.
Presidenti amerikan iu përgjigj edhe njoftimit të Iranit këtë javë se do të padisë SHBA-në për kompensim për një sulm ajror ndaj një shkolle ku u vranë dhjetëra nxënës dhe mësues. “Unë dua kompensim për njerëzit që ata kanë vrarë”, tha Trump, duke shtuar: “Nëse duan të luajnë lojën e kompensimit, ne fitojmë”. Sipas tij, “kjo luftë filloi në vitin 1979” dhe ai është “i vetmi president që ishte i gatshëm ta bënte këtë”.
Trump e nisi luftën në shkurt, duke parashikuar fillimisht se do të zgjaste “rreth katër javë”. Bisedimet e ndërprera me Teheranin çuan në një armëpushim në prill dhe më pas në një memorandum mirëkuptimi në qershor, i cili u shemb disa javë më vonë kur Irani sulmoi anijet tregtare.
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