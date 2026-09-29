Bitiqi: Zgjodha rrugën e dialogut për ndryshimin e pushtetit — Qëllimi është më i madh se sa ndërrimi i dikujt nga funksioni
Fatmir Bytyqi, në një intervistë për televizionin Koha, flet për situatën në SDSM dhe thekson se mendimet e ndryshme duhet të ballafaqohen në një tryezë të përbashkët brenda organeve partiake
Në një deklaratë për televizionin Koha, të botuar nga portali Libertas, Fatmir Bytyqi ka folur për zhvillimet aktuale brenda Lidhjes Socialdemokrate (SDSM) të Maqedonisë së Veriut dhe për nevojën që qëndrimet e ndryshme të ballafaqohen në një tryezë të përbashkët.
“Të mblidhemi të gjithë bashkë. Pavarësisht se kemi mënyra të ndryshme të menduari, të gjithë kemi një qëllim — si ta mundim VMRO-DPMNE-në dhe pushtetin aktual, i cili në fakt po e çon Maqedoninë drejt greminës”, thotë ai në deklaratë, duke shtuar se ky është qëllimi kryesor i të dyja palëve, apo ndoshta edhe i më shumë palëve brenda partisë.
Bytyqi pranon se njihet si një nga zërat më kritikë, si brenda ashtu edhe jashtë partisë, por thekson se ka zgjedhur rrugën e dialogut: “Tryeza e përbashkët në kuadër të organeve partiake është vendi ku duhen thënë të gjitha gjërat”.
Sipas tij, nëse beteja dhe mendimi i ndryshëm kanë si qëllim të vetëm zëvendësimin e dikujt që është në funksion, që të vijë dikush tjetër, atëherë qëllimi nuk është arritur. “Qëllimi është shumë më i madh”, thekson Bytyqi, duke shtuar se, po, mund të diskutohet edhe për pozicionin e kryetarit aktual, por duhet parë se cilat alternativa ofrohen.
Për Bytyqin, më e rëndësishmja është të diskutohet për konceptin e partisë dhe për qëllimet e saj të mëdha, e pastaj për çdo funksion veç e veç, duke filluar nga kryetari. Ai e vlerëson si të gabuar qëndrimin sipas të cilit mjafton që të largohet një njeri dhe të vijë një tjetër për të zgjidhur problemet — sfida, thotë ai, është shumë më e gjerë se sa ndërrimi i një individi.
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