☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.27 ▲0.72%
ARI 4,156 ▼0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,245 ▼ -1.48% ETH $2,676 ▼ -0.23% XRP $1.4846 ▼ -2.03% SOL $117.7200 ▼ -3.41%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.27 ▲0.72 % ARI 4,156 ▼0.3 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.27 ▲0.72 % ARI 4,156 ▼0.3 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
29 Sht 2026
Breaking
Deputeti iranian Ebrahim Rezaei: Bisedimet me SHBA-në në këtë moment do të dobësonin levën e Iranit Trump “i habitur” që Britania liroi me garanci të dyshuarit pranë bazës që sulmon Iranin: “Mund të lidhet me Iranin” Trump hedh poshtë si “HOAX” lajmin se i ofroi Iranit lehtësim sanksionesh: “Nuk i ofrova ASGJË!” Tifoz i Partizanit iu hoq shpretka pas sulmit brutal para Beogradska Arena-s: thotë se e rrahën për postimet kundër Mladićit Etna devijon fluturimet e Air Serbia-s: Katania zëvendësohet nga Rexhio Kalabri
Menu
Maqedonia e Veriut

Bitiqi: Zgjodha rrugën e dialogut për ndryshimin e pushtetit — Qëllimi është më i madh se sa ndërrimi i dikujt nga funksioni

Fatmir Bytyqi, në një intervistë për televizionin Koha, flet për situatën në SDSM dhe thekson se mendimet e ndryshme duhet të ballafaqohen në një tryezë të përbashkët brenda organeve partiake

· 2 min lexim

Në një deklaratë për televizionin Koha, të botuar nga portali Libertas, Fatmir Bytyqi ka folur për zhvillimet aktuale brenda Lidhjes Socialdemokrate (SDSM) të Maqedonisë së Veriut dhe për nevojën që qëndrimet e ndryshme të ballafaqohen në një tryezë të përbashkët.

“Të mblidhemi të gjithë bashkë. Pavarësisht se kemi mënyra të ndryshme të menduari, të gjithë kemi një qëllim — si ta mundim VMRO-DPMNE-në dhe pushtetin aktual, i cili në fakt po e çon Maqedoninë drejt greminës”, thotë ai në deklaratë, duke shtuar se ky është qëllimi kryesor i të dyja palëve, apo ndoshta edhe i më shumë palëve brenda partisë.

Bytyqi pranon se njihet si një nga zërat më kritikë, si brenda ashtu edhe jashtë partisë, por thekson se ka zgjedhur rrugën e dialogut: “Tryeza e përbashkët në kuadër të organeve partiake është vendi ku duhen thënë të gjitha gjërat”.

Sipas tij, nëse beteja dhe mendimi i ndryshëm kanë si qëllim të vetëm zëvendësimin e dikujt që është në funksion, që të vijë dikush tjetër, atëherë qëllimi nuk është arritur. “Qëllimi është shumë më i madh”, thekson Bytyqi, duke shtuar se, po, mund të diskutohet edhe për pozicionin e kryetarit aktual, por duhet parë se cilat alternativa ofrohen.

Për Bytyqin, më e rëndësishmja është të diskutohet për konceptin e partisë dhe për qëllimet e saj të mëdha, e pastaj për çdo funksion veç e veç, duke filluar nga kryetari. Ai e vlerëson si të gabuar qëndrimin sipas të cilit mjafton që të largohet një njeri dhe të vijë një tjetër për të zgjidhur problemet — sfida, thotë ai, është shumë më e gjerë se sa ndërrimi i një individi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu