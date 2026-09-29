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Maqedonia e Veriut

Në kujtim të Jovicës, fushata të jetë pa fyerje e përçarje — kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Bërvenicës prezanton programin

Stojanço Radiçevski, kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Bërvenicës, prezantoi programin zgjedhor dhe u zotua për fushatë dinjitoze, me respekt e njerëzillëk, në kujtim të kryetarit të ndjerë Jovica Ilievski

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Kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Komunës së Bërvenicës, Stojanço Radiçevski, prezantoi mbrëmjen e djeshme programin e tij zgjedhor, sipas raportimit të portalit 360°. Ai njoftoi vijimin e projekteve të nisura dhe investime të reja në infrastrukturë, ekonominë lokale, arsim dhe digjitalizim.

Në fjalimin e tij, siç shkruan 360°, Radiçevski u zotua se fushatën do ta udhëheqë me dinjitet, respekt e njerëzillëk, pa fyerje e përçarje, me në fokus komunën dhe të ardhmen e saj: “Ndjej detyrim moral që këtë fushatë ta udhëheq me dinjitet, respekt e njerëzillëk, siç i ka hije momentit ku jemi. Në kujtim të Jovicës, le të tregojmë se edhe kur kemi qëndrime të ndryshme, mund dhe duhet të mbetemi njerëz e fqinjë”.

Sipas programit të prezantuar, ai njoftoi ndërtimin, rindërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve lokale në Çellopek, Tenovë, Stençë, Vukovijë e Bllacë, si dhe përfundimin e rrjeteve të kanalizimeve në Sedlarcë, Bërvenicë, Çellopek, Bllacë e Miletinë. Në plan, siç raporton 360°, janë edhe zgjerimi e rindërtimi i godinës së komunës, ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë në Çellopek dhe zhvillimi i infrastrukturës në zonën industriale “Bërvenica”, për të tërhequr investime të reja e hapur vende pune.

“Për të rinjtë dhe ekonominë, hapim fondin lokal të inovacionit ‘Të rinjtë me ide’, inkubatorin e biznesit ‘Biznesi im, komuna ime’, qendrën për njohuri e aftësi praktike, si dhe programe mbështetjeje për sipërmarrjen e grave dhe zhvillimin rural përmes ‘Fshat me biznes’. Nuk harroj as të vegjlit e as më të moshuarit: ndërtojmë kopsht të ri në Çellopek, zgjerojmë kopshtin në Bërvenicë, hapim shtëpi pleqsh me kapacitet deri në 50 përdorues dhe do të investojmë në efiçiencën energjetike e në aksesueshmërinë e shkollave për fëmijët me nevoja të veçanta”, theksoi Radiçevski.

Në erën digjitale, ai premtoi internet falas në hapësira publike, platformë për e-shërbime, sistem të dhënash të hapura dhe platformën “Ti je pjesë e procesit” për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarrje. Me projektin “Dokumenti yt — puna jonë”, qytetarët do të aplikojnë nga shtëpia për dokumente e shërbime (ekstrakte, leje, vërtetime), pa pritur në sportele, dhe do të ndjekin online statusin e kërkesave të tyre.

Radiçevski u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen e të votojnë për numrin 1, që, siç tha ai, Bërvenica të vazhdojë të ndërtohet. Zgjedhjet e parakohshme për kryetar në Bërvenicë do të mbahen më 18 tetor — ato u shpallën pasi në qershor të këtij viti ndërroi jetë papritur, në moshën 58-vjeçare, kryetari i atëhershëm Jovica Ilievski.

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