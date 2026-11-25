Black Friday vjen në Auto Mita me zbritje deri në 10.500 euro!
Është momenti për të realizuar ëndrrën për veturën e re! Auto Mita sjell ofertat e Black Friday me zbritje të jashtëzakonshme për disa nga modelet më të kërkuara të Dacia dhe Renault, si dhe për Nissan X-Trail ePower, i cili vjen me 10,500 euro zbritje, nga 56,990 në vetëm 46,490 euro.
Me zbritje që arrijnë deri në 10,500 euro, këto oferta janë mundësia ideale për të nisur sezonin me veturën që dëshironi, me çmime speciale dhe me sasi të limituar.
Nissan X-Trail ePower – zbritje prej 10,500 euro
Për ata që kërkojnë fuqi, komoditet dhe teknologji hibride, Nissan X-Trail ePower 4×4, me 213 KF, Full Hybrid dhe transmision automatik, tani ofrohet për vetëm 46,490 euro, nga çmimi paraprak prej 56,990 euro.
Dacia Bigster – zbritje prej 3,000 euro
Dacia Bigster 1.8, me 155 KF, automatik dhe Full Hybrid, është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë hapësirë dhe efikasitet. Me mundësi të vozitjes elektrike deri në 80% në qytet dhe shpenzime të deklaruara prej vetëm 4.2 litra për 100 kilometra, modeli tani ofrohet për 29,990 euro, nga 32,990 euro.
Renault Clio 5 Evolution – zbritje prej 3,500 euro
Kompakt, elegant dhe praktik për çdo ditë, Renault Clio 5 Evolution me 90 KF dhe transmision automatik tani mund të blihet për vetëm 17,990 euro, nga 21,490 euro.
Dacia Stepway – ofertë speciale për vetëm 17,990 euro
Dacia Stepway me 120 KF, LPG dhe transmision automatik vjen me çmim të ri prej 17,990 euro, nga 21,490 euro. Një mundësi e veçantë për ata që kërkojnë një veturë praktike dhe ekonomike.
Të gjitha ofertat janë me sasi të limituar, prandaj të interesuarit ftohen të përfitojnë sa më shpejt nga çmimet speciale të Black Friday.
Ofertat e Black Friday në Auto Mita vlejnë deri më 30 nëntor 2026, me sasi të limituar.
Për ta parë nga afër veturën e preferuar apo për të realizuar një test-drive, vizitoni showroom-in e Auto Mita ose kontaktoni në numrat:
045 600 999 | 0800 30 333
Auto Mita – Black Friday është momenti për ta kthyer dëshirën për veturën e re në realitet!
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