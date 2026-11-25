Raheem Sterling shmang burgun pas aksidentit me Lamborghini-n 270,000 mijë £
Ylli i Anglisë dënohet me burgim me kusht, pasi i tregoi gjykatës se kishte ndjekur një program rehabilitimi 12-ditor për shkak të vartësisë që ka krijuar ndaj oksidi i azotit, i cili njihet ndryshe si gazi qeshës.
Raheem Sterling është dënuar me burg me kusht për drejtim të mjetit në gjendje të dehur dhe posedim të oksidit të azotit (gazit qeshës).
Ish-futbollisti i kombëtares angleze përveç dënimit me kusht, ai është urdhëruar të kryejë 100 orë punë në dobi të komunitetit dhe i është hequr e drejta e drejtimit të mjetit për dy vjet.
Gjithashtu, ai duhet të paguajë një tarifë prej 187 £ një viktime si dhe 85 £ për shpenzimet gjyqësore të akuzës. A.V.
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