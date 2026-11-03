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Teknologji

Bosch do të ndajë divizionin e gjysmëpërçuesve në janar 2028

Furnizuesi më i madh në botë i pjesëve të automjeteve synon 5 miliardë euro shitje nga komponentët e vegjël për makina dhe biçikleta elektrike deri në vitin 2030 dhe do t'u hapë kapacitetet e prodhimit partnerëve të jashtëm.

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Bosch, furnizuesi më i madh në botë i pjesëve të automjeteve, njoftoi të martën se do të ndajë divizionin e tij të gjysmëpërçuesve në janar 2028, siç njofton Reuters.

Kompania gjermane synon t’i rrisë shitjet e komponentëve të vegjël që përdoren në makina dhe biçikleta elektrike në 5 miliardë euro (5.59 miliardë dollarë) deri në vitin 2030.

Aktualisht, veprimtaritë e gjysmëpërçuesve janë pjesë e divizionit Mobility Electronics.

Bosch do t’i hapë gjithnjë e më shumë kapacitetet e tij prodhuese për partnerë të jashtëm dhe do ta zgjerojë strategjikisht biznesin e fonderisë (foundry).

Kompania mbështetet në një rrjet prej rreth 40 qendrash gjysmëpërçuesish në mbarë botën për kërkim, zhvillim dhe prodhim, dhe planifikon ta zgjerojë më tej qendrën e testimit në Penang të Malajzisë deri në mesin e viteve 2030.

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