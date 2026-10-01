BQK i bashkohet nismës “Tetori Rozë”, inkurajon të gjitha gratë të shtojnë kujdesin parandalues
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i bashkohet nismës “Tetori Rozë”, muajit që i dedikohet ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit.
BQK inkurajon të gjitha gratë të shtojnë kujdesin parandalues.
“Derisa BQK-ja ka lehtësuar kryerjen e kontrolleve për punonjëset e saj, inkurajon të gjitha gratë të shtojnë kujdesin parandalues, në zbulimin e hershëm dhe rritjes së mundësive të shërimit”, thekson BQK. /Telegrafi/
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