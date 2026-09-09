Athinë, policia heton nëse një i burgosur shqiptar urdhëroi nga qelia dy sulme me granata ndaj kafeneve
Policia greke po heton nëse pas dy sulmeve të njëpasnjëshme me granata ndaj kafeneve në qendër të Athinës, të ndodhura në orët e para të 8 shtatorit 2026, qëndron një i dënuar shqiptar që aktualisht ndodhet në burg.
Ky është një zhvillim i ri i raportuar sot nga disa media greke, përfshirë Kathimerini, News247, Newpost dhe Eretikos. Deri tani nuk ka arrestime dhe lidhja me të burgosurin shqiptar është hipotezë hetimore e policisë, jo përfundim i provuar.
Sulmi i parë ndodhi rreth orës 04:25 në një kafene në rrugën Acharnon, pranë Omonias. Sipas policisë, autori theu xhamin e lokalit duke përdorur kapakun metalik të një pusi dhe më pas hodhi brenda një granatë.
Vetëm rreth gjysmë ore më vonë, në 04:55, një sulm pothuajse identik u krye ndaj një lokali tjetër në zonën e Plateia Amerikis. Edhe aty u thye xhamaria dhe u hodh një granatë brenda. Të dyja bizneset ishin të mbyllura dhe nuk pati të lënduar, por u shkaktuan dëme materiale.
Një element që ka orientuar hetimin është fakti se të dy lokalet rezultojnë të lidhura me të njëjtin pronar. Për këtë arsye policia po shqyrton mundësinë që sulmet të mos jenë akte të rastësishme, por një operacion frikësimi i lidhur me zhvatjen ose të ashtuquajturën “mbrojtje” kriminale.
Sipas Newpost dhe mediave të tjera greke që citojnë burime policore, hetuesit po verifikojnë një skenar më të rëndë: urdhri për sulmet mund të jetë dhënë nga brenda burgut nga një i dënuar shqiptar i njohur për autoritetet greke.
Policia po përpiqet të përcaktojë lidhjet mes të burgosurit, pronarit të dy bizneseve dhe personave që realizuan sulmet. Në këtë fazë nuk është bërë publik identiteti i shqiptarit që po hetohet dhe nuk është ngritur ndonjë akuzë e re ndaj tij për këtë çështje.
Një incident tjetër gjatë së njëjtës natë ka zgjeruar hetimin. Pak pas orës 01:00, një furrë buke në Kallithea, në pronësi të një 56-vjeçari shqiptar, u sulmua me bombë molotov. Autorët mbërritën me dy motorë, thyen xhamin me një gur dhe hodhën mjetin ndezës brenda. Policia po shqyrton nëse ky incident ka lidhje me dy sulmet me granata, por deri tani një lidhje e tillë nuk është konfirmuar.
Fakti që dy granata u përdorën brenda vetëm 30 minutash dhe me të njëjtën mënyrë veprimi ka bërë që çështja të trajtohet tashmë si një hetim me karakteristika të krimit të organizuar.
Nëse konfirmohet se urdhri ka ardhur nga një i burgosur, rasti do të ngrejë gjithashtu çështjen e vazhdimit të aktivitetit të grupeve kriminale nga brenda burgjeve greke.
Lexo raportimin e Kathimerini për dy sulmet
Lexo raportimin për hetimin e përfshirjes së të burgosurit
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