Tragjedi në futbollin argjentinas, ndërron jetë futbollisti 18-vjeçar Abel Núñez pas goditjes me top në kokë
Futbollisti i të rinjve të San Telmo u godit fort në kokë nga topi i një kundërshtari gjatë ndeshjes; disa ditë më vonë gjendja iu përkeqësua dhe mjekët konstatuan dëmtim të rëndë në tru.
Tragjedi në futbollin argjentinas: futbollisti 18-vjeçar Abel Núñez ka ndërruar jetë, siç njofton Shqiptarja.com. Núñez luante për ekipin e të rinjve të San Telmos në Argjentinë, dhe lajmi për vdekjen e tij ka tronditur klubin, shokët e tij të ekipit dhe gjithë komunitetin e futbollit.
Sipas njoftimit, gjatë një ndeshjeje, Núñez u godit fort në kokë nga topi i një kundërshtari. Në fillim, ai nuk shfaqte shenja shqetësuese dhe asgjë nuk e linte të kuptohej se goditja do të kishte pasoja kaq të rënda.
Por disa ditë më vonë gjendja e tij u përkeqësua. Ai u dërgua me urgjencë në spital, ku mjekët konstatuan dëmtim të rëndë në tru. Pavarësisht kujdesit mjekësor, 18-vjeçari nuk mundi të mbijetojë.
Klubi San Telmo njoftoi vdekjen e tij në një deklaratë, ku shprehu ngushëllimet për familjen e futbollistit. Në deklaratë, klubi tha se nuk ka fjalë për të shprehur dhimbjen e madhe dhe se lutet për shpirtin e tij.
Në shenjë zie, klubi shpalli ditë zie dhe pezulloi aktivitetet e tjera deri të mërkurën, ndërsa futbolli argjentinas mban zi për humbjen e një të riu që kishte gjithë të ardhmen përpara.
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