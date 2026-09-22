Breanna Stewart kërkon që Angel Reese të paguajë gjobën pas gabimit teknik në ndeshjen Liberty–Dream
Breanna Stewart u ndëshkua me një gabim teknik gjatë humbjes së New York Liberty ndaj Atlanta Dream, pas një reagimi ndaj asaj që ajo konsideroi si një mosndalim kur Angel Reese i preku fort dorën. Ylli i Liberty u shpreh i irrituar me gjyqtarët dhe tha se gjoba për gabimin teknik duhet t9ia paguante Reese në vend të saj.
Siç raporton Bleacher Report, ky ishte gabimi i parë teknik për Stewart që nga viti 2017 dhe i treti në karrierë, çka nënvizon se rrallë herë e humb qetësinë. Liberty kishin siguruar tashmë një vend në play-off, por humbja ndaj Dream i zbërdhnoi në vendin e 8-të të renditjes; skuadra do të përballet sërish me Atlantën të mërkurën për të tentuar të përmirësojë pozicionin.
Skuadra do të kërkojë të përmirësojë renditjen në ndeshjen e radhës, ndërsa reagimet pas incidentit dhe çështjet disiplinore mbeten në vëmendje. Bleacher Report përmend ngjarjen dhe reagimet pas ndeshjes si pjesë të raportimit të saj.
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