Dallas Wings në avantazh 47-43 ndaj Phoenix Mercury në pushim
Dallas Wings po udhëheqin Phoenix Mercury me 47-43 në pushim gjatë ndeshjes të zhvilluar më 21 shtator 2026. Pas dy periudhave, Wings shënuan 26 pikë në të parin dhe 21 në të dytin, ndërsa Mercury realizuan 19 dhe 24 përkatësisht; kjo reflekton edhe rekordet e skuadrave, 26-16 për Wings dhe 15-27 për Mercury.
Sipas Bleacher Report, mes spektatorëve ishte edhe Chris Paul që ndoqi ndeshjen nga tribunat, ndërsa klubi i Phoenix publikoi në rrjetet sociale mirëseardhjen për medalistët e Kupës së Botës të FIBA që u rikthyen në skuadër.
Minutat e fundit të pjesës së parë përfshinë disa veprime të rëndësishme: Maddy Siegrist humbi një tentativë për trepikësh, Jessica Shepard mori një ribashkim në mbrojtje, dhe Alyssa Thomas nuk e realizoi një goditje ‘hook’ prej dy pikësh. Të dhënat e ndeshjes dhe kronika janë nga Bleacher Report.
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