Britania miraton një projektligj të ri kundër duhanit
Një projektligj i ri i miratuar në legjislaturën e Mbretërisë së Bashkuar do t’u ndalojë njerëzve të lindur më 1 janar 2009 ose më pas të blejnë duhan gjatë gjithë jetës së tyre, si pjesë e një përpjekjeje shumëvjeçare nga ministrat për të krijuar një “brez pa duhan”.
Sekretari i Shtetit për Shëndetësi dhe Kujdes Social, Wes Streeting, prezantoi Projektligjin për Duhanin dhe Cigaret Elektronike në Dhomën e Komunave në vitin 2024, me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe zvogëlimin e dëmit të shkaktuar nga pirja e duhanit.
Projektligji do të bëhet ligj kur të marrë miratimin mbretëror javën e ardhshme. Pasi të miratohet, ministrat do të kenë gjithashtu kompetenca të reja për të rregulluar duhanin, cigaret elektronike dhe produktet e nikotinës, duke përfshirë aromat dhe paketimin e tyre. Ata gjithashtu do të jenë në gjendje të ndalojnë që produktet e nikotinës të markohen dhe reklamohen për fëmijët.
Përdorimi i cigareve elektronike do të ndalohet gjithashtu në fushat e lojërave, makinat me fëmijë brenda, jashtë shkollave dhe spitaleve, në një përpjekje për të zgjeruar zonat pa duhan në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Ndalimi i pirjes së duhanit u prezantua për herë të parë në vitin 2023 nga qeveria konservatore e kryeministrit të atëhershëm Rishi Sunak, pasi ai planifikonte të rriste moshën ligjore për blerjen e duhanit me një vit çdo vit, në mënyrë që përfundimisht askush të mos mund të blinte duhan.
Plani u la mënjanë para zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024 dhe më vonë u ringjall nga qeveria laburiste.
Sipas gazetës The Guardian, pirja e duhanit çon në 400,000 shtrime në spital dhe 64,000 vdekje në vit vetëm në Angli dhe i kushton Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (NHS) 3 miliardë paund në trajtime për sëmundjet që lidhen me duhanin, të tilla si kanceri dhe sëmundjet e zemrës.
Nigel Farage, kreu i partisë së ekstremit të djathtë Reform UK, më parë premtoi të shfuqizonte ndalimin e pirjes së duhanit nëse fitonte zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, duke e përshkruar projektligjin si “thjesht idiot”.
Megjithatë, projektligji u duartrokit nga shumë organizata bamirëse shëndetësore dhe grupe fushatash në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
