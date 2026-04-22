☁️
Tiranë 16°C · Vranët 22 April 2026
S&P 500 7,127 ▲0.89%
DOW 49,564 ▲0.84%
NASDAQ 24,551 ▲1.2%
NAFTA 91.20 ▲1.71%
ARI 4,759 ▲0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,930 ▲ +3.59% ETH $2,403 ▲ +3.87% XRP $1.4567 ▲ +1.27% SOL $88.7800 ▲ +2.86%
22 Apr 2026
Breaking
Gjendet kokainë te një person nga Shkupi, dërgohet në paraburgim Një i varë dhe një i plagosur, Hoxha tregon dinamikën e ngjarjes në Memaliaj Skema të reja për fermerët, ministri Salla për Euronews Albania: Do i mbështesim me buxhete Mbyllen 20 shkolla në Suedi, shkak disa telefonata kërcënuese Emigracioni në BE, shifër rekord prej 64 milionë emigrantë në vitin 2025
Menu
Bota

Britania miraton një projektligj të ri kundër duhanit

· 3 min lexim

Një projektligj i ri i miratuar në legjislaturën e Mbretërisë së Bashkuar do t’u ndalojë njerëzve të lindur më 1 janar 2009 ose më pas të blejnë duhan gjatë gjithë jetës së tyre, si pjesë e një përpjekjeje shumëvjeçare nga ministrat për të krijuar një “brez pa duhan”.

Sekretari i Shtetit për Shëndetësi dhe Kujdes Social, Wes Streeting, prezantoi Projektligjin për Duhanin dhe Cigaret Elektronike në Dhomën e Komunave në vitin 2024, me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe zvogëlimin e dëmit të shkaktuar nga pirja e duhanit.

Projektligji do të bëhet ligj kur të marrë miratimin mbretëror javën e ardhshme. Pasi të miratohet, ministrat do të kenë gjithashtu kompetenca të reja për të rregulluar duhanin, cigaret elektronike dhe produktet e nikotinës, duke përfshirë aromat dhe paketimin e tyre. Ata gjithashtu do të jenë në gjendje të ndalojnë që produktet e nikotinës të markohen dhe reklamohen për fëmijët.

Përdorimi i cigareve elektronike do të ndalohet gjithashtu në fushat e lojërave, makinat me fëmijë brenda, jashtë shkollave dhe spitaleve, në një përpjekje për të zgjeruar zonat pa duhan në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.

Ndalimi i pirjes së duhanit u prezantua për herë të parë në vitin 2023 nga qeveria konservatore e kryeministrit të atëhershëm Rishi Sunak, pasi ai planifikonte të rriste moshën ligjore për blerjen e duhanit me një vit çdo vit, në mënyrë që përfundimisht askush të mos mund të blinte duhan.

Plani u la mënjanë para zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024 dhe më vonë u ringjall nga qeveria laburiste.

Sipas gazetës The Guardian, pirja e duhanit çon në 400,000 shtrime në spital dhe 64,000 vdekje në vit vetëm në Angli dhe i kushton Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (NHS) 3 miliardë paund në trajtime për sëmundjet që lidhen me duhanin, të tilla si kanceri dhe sëmundjet e zemrës.

Nigel Farage, kreu i partisë së ekstremit të djathtë Reform UK, më parë premtoi të shfuqizonte ndalimin e pirjes së duhanit nëse fitonte zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, duke e përshkruar projektligjin si “thjesht idiot”.

Megjithatë, projektligji u duartrokit nga shumë organizata bamirëse shëndetësore dhe grupe fushatash në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

