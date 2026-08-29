Projektime fantazi për Vancouver Canucks për sezonin 2026–27
Stafi i fantazi-hokejit ka renditur pesë lojtarët kryesorë të Vancouver Canucks për sezonin 2026–27 dhe ka përgatitur projeksione për pikët e sulmuesve dhe fitoret e portierëve, për ligat standarde.
Siç raporton nhl, lideri i skuadrës ishte Elias Pettersson, i cili sezonin e kaluar arriti 51 pikë (15 gola, 36 asistime) në 74 ndeshje dhe shënoi 15 gola për sezonin e dytë me radhë. Pettersson pati përqindjen më të ulët të goditjeve të realizuara në karrierë (11.4%) dhe ishte rekordues i skuadrës me 18 asistime në lojë me numër më të madh (power play), ndërsa katër herë në pesë sezonet e fundit ka arritur të ketë të paktën 20 pikë në power play. Ai doli i vetmi lojtar këtë sezon që kombinonte të paktën 15 gola, 50 pikë, 100 bllokime dhe 60 takime të forta, dhe gjatë dy sezонеve të fundit, megjithëse mungoi në 26 ndeshje, ruajti shifra të larta në gola, asistime, takime dhe bllokime. Për sezonin 2026–27, projeksioni i tij i pikëve është 59.
Jake DeBrusk vijon të jetë një opsion i fortë për gola dhe power play; sezonin e fundit ai kreu skuadrën në gola (23), gola në power play (19) dhe pikë në power play (24), si dhe pruri numrin më të madh të goditjeve drejt portës (219). DeBrusk ka shënuar të paktën 20 gola në katër nga pesë sezonet e fundit dhe tregoi formë të lartë në prill, me shtatë gola në nëntë ndeshjet e fundit. Projektohet të arrijë rreth 50 pikë. Brock Boeser, me përvojën e tij të qëndrueshme në realizim, përfundoi me 48 pikë (22 gola) dhe kohë mesatare loje 19:03 në 75 ndeshje; ai mbetet burim i rëndësishëm për golat dhe goditjet nga jashtë, me projeksion rreth 54 pikësh.
Në mbrojtje, Filip Hronek pati sezonin më të mirë të karrierës me 49 pikë, 21 pikë në power play, 100 bllokime dhe kohë mesatare loje rreth 25:00, duke qenë udhëheqës në asistime për Canucks dhe një kontribut i rëndësishëm në fraksionet e fundit të sezonit; për të është parashikuar një total prej rreth 50 pikësh. Mes sulmuesve të tjerë, Marco Rossi arriti 35 pikë (12 gola, 23 asistime) në 50 ndeshje dhe solli 22 pikë në 33 ndeshjet me Vancouver pas shkëmbimit, me projeksion rreth 54 pikësh. Rossi dhe mbrojtësi Zeev Buium përmenden gjithashtu si emra të vlefshëm në rangime keeper dhe dynasty për format afatgjata, si opsione të moshës 25 e më të reja.
Si kandidatë të tjerë për fantazi para-sezoni përmenden portieri Thatcher Demko me projeksion rreth 14 fitore, dhe emra për prishje pritshmërie si Linus Karlsson (projeksion 42 pikë) dhe Zeev Buium (projeksion 40 pikë); Luke Schenn njihet për kontributet e tij në takime dhe bllokime. Informacioni mbi këto projeksione dhe rangime vjen nga nhl.
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