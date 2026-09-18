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18 Sht 2026
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BRUKSEL – BE disburson 3,3 miliardë euro për Ukrainën për raketa dhe dronë

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3,3 miliardë euro për Ukrainën

– Bashkimi Evropian ka disbursuar 3,3 miliardë euro për Ukrainën, në kuadër të instrumentit financiar “Kredia për Mbështetjen e Ukrainës”, me fondet që do të përdoren për nevojat e mbrojtjes, veçanërisht për blerjen e raketave dhe dronëve, sipas “Reuters”.

Komisioni Evropian konfirmoi sot se pagesa është kryer dhe se ajo do të ndihmojë Ukrainën, të forcojë mbrojtjen e territorit dhe hapësirës së saj ajrore.

Ky është kësti i katërt i dhënë në kuadër të komponentit të mbrojtjes të “Kredisë për Mbështetjen e Ukrainës”.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi një ditë më parë se BE-ja do të disbursonte 3,3 miliardë euro për prokurimin e raketave dhe dronëve për Ukrainën, pas një bisede telefonike me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Kryeministri ukrainas Sergii Koretskyi konfirmoi sot se Ukraina i kishte marrë fondet dhe tha se ato do të përdoren për nevojat prioritare të mbrojtjes, në veçanti për blerjen e raketave dhe dronëve.

Pagesa e re është pjesë e paketës së përgjithshme prej 90 miliardë eurosh të “Kredisë për Mbështetjen e Ukrainës” për periudhën 2026–2027.

Nga kjo shumë, 60 miliardë euro janë parashikuar për mbështetjen e mbrojtjes, ndërsa 30 miliardë euro për mbështetje buxhetore.

Me disbursimin e fundit, Komisioni Evropian ka paguar gati 15 miliardë euro për Ukrainën gjatë vitit 2026, duke përfshirë financimin për mbrojtjen dhe forma të tjera mbështetjeje.

BE-ja ka miratuar gjithashtu së fundmi 6,1 miliardë euro për nevojat e mbrojtjes së Ukrainës, përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore.

Ndërkohë, Komisioni Evropian ka deklaruar se dëshiron të përdorë fondet e mbetura të programit SAFE, për të nisur një program të ri të përbashkët BE-Ukrainë për projekte mbrojtëse, përfshirë zhvillimin e një sistemi evropian të mbrojtjes ajrore dhe raketore.

Sipas Komisionit Evropian, 3,3 miliardë eurot e fundit, janë të destinuara për prokurime mbrojtëse, me raketat dhe dronët ndër pajisjet kryesore që do të financohen. /

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