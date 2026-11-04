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Maqedonia e Veriut

Bujqit e Pellagonisë kërkojnë qasje të pakufizuar në paratë e tyre në Alta Banka

Stoçarët dhe bujqit thonë se limiti javor prej 10.000 denarësh nuk mjafton as për një rezervuar traktori në mes të sezonit të mbjelljes, ndërsa Agjencia e Pagesave i siguron se subvencionet nuk do të humbasin

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Stoçarët dhe bujqit e Pellagonisë, klientë të Alta Bankës së Manastirit, kërkojnë qasje të pakufizuar në paratë e tyre, sepse limiti javor i tërheqjes prej 10.000 denarësh po ua rrezikon sezonin e mbjelljes, siç njofton gazeta Veçer. Sipas tyre, kjo shumë nuk mjafton për karburant, material mbjellës dhe preparate për mbrojtjen e bimëve në kohën kur shpenzimet janë më të mëdha.

Përfaqësuesi i shoqatës së bujqve të fushës së Pellagonisë, Borçe Buçinski, tha për Veçer se 85 për qind e stoçarëve dhe bujqve kanë llogari në Alta Banka, përmes të cilave marrin edhe subvencionet nga Agjencia e Pagesave. Ai ankohet se pensionet dhe ndihma sociale paguhen në tërësi, ndërsa bujqit kufizohen: vetëm mbushja e një rezervuari traktori për lëvrim kushton 20.000 denarë, ndërsa shpenzimet e një ferme me disa të punësuar arrijnë 2.000–3.000 euro.

Drejtoresha e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi, Daniela Irotova-Lazareva, i siguroi bujqit se subvencionet nuk do të humbasin. Siç njofton Veçer, Agjencia po përpunon ndryshimet e llogarive me kërkesë të aplikuesve dhe subvencionet do të paguhen në cilëndo llogari që aplikuesi e paraqet.

Kufizimet në Alta Bankën e Manastirit u vendosën pasi Banka Popullore vendosi administrim të përkohshëm në bankë, për shkak të zhvillimeve me aksionarin e saj në Beograd. Bujqit kërkojnë trajtim të njëjtë si pensionistët dhe përfituesit e ndihmës sociale, që mjetet e tyre t’i marrin pa kufizim.

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