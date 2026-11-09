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NFL

Burden pëson tronditje në Sunday Night Football, Worthy dëmton kofshën e pasme te Chiefs

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Dy marrës të rëndësishëm të NFL-së u larguan të dëmtuar nga ndeshjet e së dielës: Chicago Bears humbën Luther Burden III për shkak të një tronditjeje, ndërsa Kansas City Chiefs panë Xavier Worthy të largohej me një dëmtim në kofshën e pasme.

Luther Burden III pëson tronditje

Trajneri i Bears, Ben Johnson, konfirmoi pas fitores 27-24 ndaj Tampa Bay Buccaneers në Sunday Night Football se wide receiver-i Luther Burden III pësoi një tronditje (concussion), raportoi Pro Football Talk/NBC Sports më 9 nëntor 2026, një zhvillim i pasqyruar edhe nga USA Today.

Dëmtimi ndodhi në tremujorin e katërt, kur Burden mori një goditje nga rookie i Buccaneers, Rueben Bain Jr., pas një kapjeje pranë vijës anësore. Nga goditja ai humbi topin (fumble), Tampa Bay e rikuperoi dhe shënoi touchdown-in dhe konvertimin me dy pikë që barazoi ndeshjen disa lojëra më vonë, me më pak se katër minuta të mbetura.

Burden nuk u kthye më dhe mungoi në serinë fituese të Bears, që u mbyll me golin e fushës së Cairo Santos.

Para dëmtimit ai ishte marrësi më i mirë i ndeshjes: 7 kapje për 97 jarde dhe 1 touchdown — touchdown-i prej 56 jardësh nga Caleb Williams në tremujorin e parë.

Burden hyn në protokollin e tronditjes së NFL-së dhe duhet të kalojë të pesë hapat para se të rikthehet. Bears janë në javën e pushimit (bye) në Javën 10, çka i jep dy javë kohë para rrezikut për të humbur një ndeshje.

Johnson përmendi edhe një dëmtim të dytë te Bears: Tyrique Stevenson me dëmtim në gishtin e madh (thumb).

Xavier Worthy dëmton kofshën e pasme

Në fitoren 35-12 të Chiefs ndaj New York Jets të dielën, wide receiver-i Xavier Worthy u përjashtua në tremujorin e katërt me dëmtim në kofshën e pasme (hamstring), pas një kapjeje, dhe nuk u kthye, raportoi Arrowhead Pride.

Trajneri Andy Reid tha pas ndeshjes se Worthy e ka “tërhequr” (tweaked) kofshën e pasme dhe ende nuk dihet saktësisht sa rëndë është; nuk ka një afat rikthimi. Reid përmendi edhe dëmtimin në kyçin e këmbës të tackle-t Jaylon Moore.

Patrick Mahomes tha se Worthy po bënte një ndeshje të mirë me kapje të vështira fizike, shpreson që dëmtimi të mos jetë aq i rëndë sa dukej, dhe se zëvendësuesit duhet të dalin përpara (“next man up”), në një grup marrësish të Chiefs tashmë të goditur rëndë nga dëmtimet këtë vit.

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