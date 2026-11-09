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Bota

PARIS – Kanadaja vendos sanksione shtesë kundër Rusisë

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sanksione shtesë kundër Rusisë

PARIS, 9 nëntor /ATSH-AFP/ – Kanadaja ka vendosur të vendosë sanksione shtesë kundër Rusisë për të rritur më tej koston ekonomike të luftës që Moska po zhvillon kundër Ukrainës, njoftoi sot ministrja e Jashtme kanadeze, Anita Anand në kuadër të samitit të G7-s në Paris.

”Otava po shton 38 subjekte dhe 24 individë në listën e saj të sanksioneve për të zvogëluar më tej aftësitë ushtarake të Rusisë”, sipas një njoftimi për shtyp nga Ministria e Punëve të Jashtme.

Kanadaja po synon konkretisht bazën industriale të mbrojtjes me sanksione kundër “aktorëve të përfshirë në zhvillimin e teknologjisë së raketave balistike dhe në aktivitetet kibernetike të Rusisë”, sipas njoftimit./ a.jor.

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