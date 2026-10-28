☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 99.95 ▲0.05%
ARI 4,075 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $80,939 ▲ +1.32% ETH $2,351 ▲ +1.83% XRP $1.3292 ▲ +3.14% SOL $101.2900 ▲ +1.07%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 99.95 ▲0.05 % ARI 4,075 ▲0.01 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 99.95 ▲0.05 % ARI 4,075 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
28 Tet 2026
Breaking
Kufitarët zbulojnë në rajonin e Kharkivit një skemë që nxirrte ushtarakët nga zona e luftimeve për 12 mijë dollarë për person Raportet e sigurisë të krijuara me AI po mbingarkojnë mirëmbajtësit e programeve me burim të hapur, paralajmëron OpenAI Zgjedhjet në Izrael, pa fitues të qartë, Netanyahu përballet me rrezikun e humbjes së pushtetit SBU-ja ndalon në Odesa një student 21-vjeçar, i dyshuar se mblidhte të dhëna për sabotime dhe provokime për Rusinë Defekt kritik në firmware-in UEFI lejon ekzekutimin e kodit para se të niset sistemi operativ
Menu
Europa

Eksperti: Ja kush mund të bëhet kryeministri i ri i Serbisë, shqiptarët nuk duhet të entuziazmohen

· 2 min lexim

Eksperti për marrëdhëniet ndërkombëtare, Marlind Laçi, komentoi në “Now me Erla Mëhillin” rezultatin e zgjedhjeve në Serbi, ku fituan kandidatët nga listat studentore.

Laçi u shpreh se ky rezultat nuk duhet të ngjallë entuziazëm te shqiptarët, pasi nuk ka garanci se përfaqësuesit e listës studentore do të mbajnë qëndrim pozitiv ndaj shtetësisë së Kosovës.

Ai solli në vëmendje edhe qëndrimet dhe gjestet e kryesuesit të listës studentore, Ilija Serdanoviç, për të cilin flitet se mund të bëhet kryeministër i Serbisë, duke theksuar se nuk duhen krijuar pritshmëri të nxituara për ndryshime në raportet e Serbisë me Kosovën.

“Nuk duhet që shqiptarët të pretendojnë se lista studentore do të vijë dhe do të shprehet se e pranon qenësinë dhe realitetin politik të shtetësisë së Kosovës. Absolutisht jo. Edhe vetë kryesuesi i listës studentore, Ilija Srdanoviç , për të cilin flitet se do të jetë kryeministër, doli dhe festoi me tre gishtat e nacionalizmit serb. Prandaj, nuk duhet të kemi entuziazëm. Ndërsa Bodiroga, ish-basketbollist, mund të jetë presidenti i ardhshëm i Serbisë”, tha Laçi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu