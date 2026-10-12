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Konflikti SHBA - Iran

Burnham: IRGC “pothuajse me siguri” e përfshirë në komplotin ndaj bazës RAF Fairford, Londra premton goditje ndaj rrjeteve të Gardës iraniane

Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi në Parlament se Garda Revolucionare iraniane ishte "pothuajse me siguri" e përfshirë në një komplot të dyshuar ndaj bazës ajrore RAF Fairford, ndërkohë që ambasada iraniane në Londër i hodhi poshtë akuzat si të pabaza.

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Baza ajrore RAF Fairford në Britaninë e Madhe, e parë nga ajri

Kryeministri britanik Andy Burnham i tha Parlamentit se Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ishte “pothuajse me siguri” e përfshirë në një komplot të dyshuar ndaj bazës ajrore RAF Fairford, siç njofton Al Jazeera.

Burnham u zotua se Britania e Madhe nuk do t’i tolerojë kërcënime të tilla dhe se autoritetet do të godasin rrjetet e IRGC-së që veprojnë në territorin britanik.

Pesë burra britanikë në të 20-at u arrestuan pranë bazës më 27 shtator, nën dyshimin për vepra terroriste dhe të lidhura me eksplozivë, në kuadër të hetimit për komplotin e dyshuar.

Ambasada e Iranit në Londër i hodhi poshtë pretendimet si të pabaza. Deklarata e kryeministrit në Parlament shënon herën e parë që qeveria britanike e lidh publikisht dhe drejtpërdrejt Gardën Revolucionare me komplotin ndaj bazës, në mes të tensioneve të rritura mes Perëndimit dhe Teheranit për shkak të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit.

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