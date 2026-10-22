Bursat aziatike dhe evropiane bien të enjten nga tensionet në Hormuz: Nikkei humbet 2,7%, Kospi 3,5%
Bursat aziatike dhe evropiane ranë të enjten dhe kontratat e së ardhmes në Wall Street u tërhoqën, ndërsa çmimi i naftës u rrit me më shumë se 3% pas një raporti të televizionit shtetëror iranian për shtatë cisterna të dëmtuara në Ngushticën e Hormuzit.
Bursat botërore u tërhoqën të enjten dhe kontratat e së ardhmes për aksionet amerikane ranë, ndërsa çmimet e naftës u rritën me më shumë se 2%, pas një raporti të televizionit shtetëror iranian se shtatë cisterna nafte kishin marrë flakë dhe ishin dëmtuar në Ngushticën e Hormuzit, njofton Associated Press. Sipas agjencisë, nëse raporti vërtetohet, ky do të ishte numri më i madh i anijeve të dëmtuara në ngushticë brenda një dite të vetme që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt; deri tani raporti mbetet i paverifikuar në mënyrë të pavarur.
Nafta Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit me 3,2% në 112,27 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI u rrit me 2,8% në 99,80 dollarë. Ditët e fundit Brent-i ka lëvizur mes 97 dhe 112 dollarëve, mes pasigurisë se kur lufta me Iranin do t’i lejojë industrisë botërore të energjisë të kthehet në normalitet.
Në Azi goditja ishte më e fortë. Indeksi Nikkei 225 i Tokios humbi 2,7% dhe mbylli në 62.907,84 pikë, me rënie të forta të kompanive të mëdha të teknologjisë: SoftBank Group humbi 6,9%, prodhuesi i pajisjeve për çipa Tokyo Electron 7% dhe Advantest 6%. Indeksi Kospi i Koresë së Jugut ra 3,5% në 5.533,77 pikë, me Samsung Electronics që humbi 4% dhe SK Hynix 5,5%. Hang Seng i Hong Kongut ra 3% në 22.934,68 pikë, Indeksi i Përbërë i Shangait humbi 1,5%, Taiex i Tajvanit 1,8%, ndërsa S&P/ASX 200 i Australisë ra 0,4%.
Rënia preku edhe Evropën në hapjen e tregtimit: DAX i Gjermanisë humbi 1,1%, CAC 40 i Parisit 1,3% dhe FTSE 100 i Britanisë 0,7%. Në Shtetet e Bashkuara, kontrata e së ardhmes për S&P 500 ra 1% dhe ajo për Dow Jones 0,7%, duke paralajmëruar një hapje në rënie në Wall Street pas mbylljes në rritje të së mërkurës, kur S&P 500 fitoi 0,6%, Dow 0,7% dhe Nasdaq 1,1% falë rezultateve të forta të SpaceX, Capital One Financial dhe kompanive të tjera.
Sipas Associated Press, aksionet e inteligjencës artificiale, në qendër të lëvizjeve të tregut muajt e fundit, janë nën presion nga shqetësimet se ndërtimi i qendrave të të dhënave mund të ngadalësohet, pasi huamarrja po bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë. Ndërkohë, Banka e Koresë e la të pandryshuar normën bazë të interesit në 3,00% të enjten.
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