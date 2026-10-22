Shtëpia e Bardhë i jep Politico-s 48 orë për të tërhequr shkrimet për Susie Wiles, ose do të përballet me pasoja
Këshilltari ligjor i Shtëpisë së Bardhë, Will Scharf, kërkon korrigjimin ose tërheqjen e tre shkrimeve, falje publike për presidentin Trump dhe shefen e kabinetit, si dhe heqjen e tyre nga arkiva digjitale — afati skadon të enjten.
Shtëpia e Bardhë i ka dhënë Politico-s 48 orë për të korrigjuar ose tërhequr tre shkrime për shefen e kabinetit, Susie Wiles, përndryshe do të përballet me pasoja të papërcaktuara, siç njofton Axios. Kërkesa është bërë në një letër të dërguar të hënën nga këshilltari ligjor i Shtëpisë së Bardhë, Will Scharf, dhe afati skadon të enjten.
Sipas Axios, Scharf kërkon gjithashtu një falje publike dhe të spikatur për presidentin Donald Trump dhe për Wiles, si dhe heqjen e raportimit të kontestuar nga arkivat digjitale të gazetës. “Liria e shtypit nuk është një përjashtim profesional nga përgjegjësia”, shkruan ai në letër, duke paralajmëruar një “rishikim të menjëhershëm të marrëdhënies së Politico-s me Shtëpinë e Bardhë” dhe shqyrtimin e “të gjitha mjeteve të tjera ligjore të përshtatshme dhe të disponueshme”. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë e përshkroi Scharf-in si “jashtëzakonisht të zemëruar” dhe tha se “të gjitha opsionet janë në tryezë”.
Tre shkrimet e kontestuara u botuan javën e kaluar. Më 15 tetor, Politico Playbook njoftoi se Trump po shqyrtonte zëvendësimin e Wiles — presidenti e quajti lajmin “fake news”. Një ditë më pas, gazeta shkroi se shkrimi i parë kishte shkaktuar “panik” brenda Shtëpisë së Bardhë dhe se presidenti kishte “shpërthyer”, ndërsa një shkrim i dytë po atë ditë linte të kuptohej se Wiles kishte ndihmuar në organizimin e intervistës në Fox News që i shkoi keq sekretares së shtypit Katie Zacharia përpara largimit të saj. Shtëpia e Bardhë dhe Fox e mohojnë këtë version.
Sipas letrës, Scharf thotë se raportimi u botua pavarësisht përgënjeshtrimeve zyrtare nga stafi i lartë dhe nga vetë presidenti, dhe se Shtëpia e Bardhë i kishte dhënë gazetës përpara botimit mesazhe që tregonin se intervistën e kishte organizuar vetë Zacharia. Ai citon edhe një gazetar të Politico-s që, sipas tij, kishte pranuar se gazeta nuk e hiqte Wiles nga shkrimi sepse ajo ishte “grep” i historisë — një pranim që Scharf e quan “ligjërisht problematik dhe alarmant”. Politico nuk iu përgjigj kërkesës së Axios për koment.
Ultimatumi është përshkallëzimi më i fundit i përplasjes së administratës me shtypin e Uashingtonit: Politico, CNN dhe MS NOW janë ndaluar nga Zyra Ovale dhe nga Air Force One, ndërsa më 13 tetor një gjyqtar federal urdhëroi rikthimin e aksesit të tyre në ambientet e Shtëpisë së Bardhë. Drejtori i komunikimit, Steven Cheung, shkroi në X se “Politico është një operacion i huaj i krijuar për të ndërhyrë në politikën amerikane”, duke iu referuar pronarit gjerman të gazetës, Axel Springer.
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