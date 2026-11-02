Buxheti dhe paketa fiskale, PD rikthehet në Komisionin e Ekonomisë
Partia Demokratike do të rikthehet sot në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë, ku do të marrë pjesë në diskutimet për projektbuxhetin dhe paketën fiskale.
Ndërkohë, në komisionet e tjera parlamentare, deputetët demokratë do të vijojnë të ndjekin të njëjtën strategji si javën e kaluar.
Sipas kësaj strategjie, një përfaqësues i PD-së do të jetë i pranishëm në mbledhjet përkatëse për të mbështetur kërkesat e studentëve, por më pas do të largohet nga mbledhja.
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