☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.42 ▼0.13%
ARI 4,638 ▼0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $79,946 ▲ +1.55% ETH $2,492 ▼ -0.08% XRP $1.4328 ▲ +1.96% SOL $106.2200 ▲ +5.04%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.42 ▼0.13 % ARI 4,638 ▼0.56 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.42 ▼0.13 % ARI 4,638 ▼0.56 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
28 Aug 2026
Breaking
Një Laviolette III nis karrierën si ndihmëstrajner te Wheeling në ECHL duke ndjekur hapat e babait Inter Miami emëron një trajner të ri, Kily González Phoenix Mercury përballet me Washington Mystics më 27 gusht 2026 në Phoenix Teprica buxhetore e Shqipërisë rritet me 53 për qind në shtatë muajt e parë të vitit NXT para Heatwave 2026: rezultatet dhe momentet kryesore nga shfaqja në Orlando
Menu
NHL

Një Laviolette III nis karrierën si ndihmëstrajner te Wheeling në ECHL duke ndjekur hapat e babait

· 2 min lexim

Peter Laviolette III ka nisur karrierën e tij si trajner, duke u bashkuar me stafin teknik të Wheeling Nailers si ndihmëstrajner. Pas katër sezonesh si sulmues profesionist në nivelin ECHL, ai rikthehet në klubin ku babai i tij filloi rrugëtimin si trajner kryesor.

Sipas nhl, 28-vjeçari u emërua si ndihmëstrajner më 11 gusht, pas tre sezonesh të para në Wheeling (2022–25) dhe një sezoni të ndarë të fundit midis Orlando dhe Savannah. Pas përfundimit të karrierës universitare në Plymouth State në 2022 ai pranoi të provonte fatin në profesion, mori pjesë në kampin zhvillimor të Capitals dhe më pas firmosi kontratë me Wheeling.

Babai i tij, Peter Laviolette, nisi karrierën e tij si trajner i parë te Wheeling në 1997 dhe më pas vazhdoi në AHL dhe në NHL, ku ka drejtuar disa skuadra dhe ka fituar Stanley Cup me Carolina në 2006. Ai numëron mbi 840 fitore në nivelin e madh dhe mbi 1,500 ndeshje të drejtuara në karrierën e tij si trajner.

Laviolette III thotë se rikthimi në Wheeling është një vend i përshtatshëm për të filluar punën e tij si trajner: ai është i motivuar, kërkon të mësojë dhe synon të sjellë energji të re në stafin teknik. Rritja pranë babait i ka dhënë atij njohuri praktike për sistemet e lojës dhe procesin e përgatitjes së ekipeve.

Ndër jetën personale, ai u takua me Lindsey, vajzën e një prej figurave të mëparshme të klubit, dhe u martuan këtë vit; në korrigjim të familjes ata mirëpritën vajzën e tyre Leah më 19 korrik. Në përfundim, nhl vë në dukje se Laviolette III do të nisë kështu një fazë të re në sportin e tij, duke kaluar nga roli i lojtarit në atë të trajnerit dhe duke u përpjekur të aplikojë atë që ka mësuar nga përvoja familjare dhe profesionale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu