Një Laviolette III nis karrierën si ndihmëstrajner te Wheeling në ECHL duke ndjekur hapat e babait
Peter Laviolette III ka nisur karrierën e tij si trajner, duke u bashkuar me stafin teknik të Wheeling Nailers si ndihmëstrajner. Pas katër sezonesh si sulmues profesionist në nivelin ECHL, ai rikthehet në klubin ku babai i tij filloi rrugëtimin si trajner kryesor.
Sipas nhl, 28-vjeçari u emërua si ndihmëstrajner më 11 gusht, pas tre sezonesh të para në Wheeling (2022–25) dhe një sezoni të ndarë të fundit midis Orlando dhe Savannah. Pas përfundimit të karrierës universitare në Plymouth State në 2022 ai pranoi të provonte fatin në profesion, mori pjesë në kampin zhvillimor të Capitals dhe më pas firmosi kontratë me Wheeling.
Babai i tij, Peter Laviolette, nisi karrierën e tij si trajner i parë te Wheeling në 1997 dhe më pas vazhdoi në AHL dhe në NHL, ku ka drejtuar disa skuadra dhe ka fituar Stanley Cup me Carolina në 2006. Ai numëron mbi 840 fitore në nivelin e madh dhe mbi 1,500 ndeshje të drejtuara në karrierën e tij si trajner.
Laviolette III thotë se rikthimi në Wheeling është një vend i përshtatshëm për të filluar punën e tij si trajner: ai është i motivuar, kërkon të mësojë dhe synon të sjellë energji të re në stafin teknik. Rritja pranë babait i ka dhënë atij njohuri praktike për sistemet e lojës dhe procesin e përgatitjes së ekipeve.
Ndër jetën personale, ai u takua me Lindsey, vajzën e një prej figurave të mëparshme të klubit, dhe u martuan këtë vit; në korrigjim të familjes ata mirëpritën vajzën e tyre Leah më 19 korrik. Në përfundim, nhl vë në dukje se Laviolette III do të nisë kështu një fazë të re në sportin e tij, duke kaluar nga roli i lojtarit në atë të trajnerit dhe duke u përpjekur të aplikojë atë që ka mësuar nga përvoja familjare dhe profesionale.
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