Canva prek 1.271 punonjës me ristrukturimin më të madh në historinë e saj
Platforma australiane e dizajnit njoftoi se ndryshimet prekin 22% të stafit: disa largohen, të tjerë ndërrojnë rol ose zhvendosen drejt qendrave të përqendruara, ndërsa Sidnei bëhet baza kryesore e ekipeve të produktit.
Canva, platforma australiane e dizajnit online, ka njoftuar ristrukturimin më të madh në historinë e saj trembëdhjetëvjeçare, që prek 1.271 punonjës, ose 22% të gjithë stafit të kompanisë. Lajmin e bëri të ditur bashkëthemeluesja dhe drejtoresha ekzekutive Melanie Perkins në një shënim drejtuar stafit, siç njofton The Verge, duke e quajtur atë momentin më të vështirë në historinë e kompanisë.
Sipas raportimit të agjencisë australiane AAP, jo të gjithë të prekurit do të largohen: për disa punonjës ndryshimi do të thotë rol i ri, ndërsa të tjerëve do t’u kërkohet të zhvendosen drejt qendrave të përqendruara të kompanisë. Perkins shpjegoi se rritja e Canva-s është ngadalësuar këtë vit për herë të parë në një dekadë dhe se kompania duhet, siç u shpreh ajo, të “rithemelohet” për kapitullin e saj të ardhshëm.
Ristrukturimi bashkon ekipet e produktit, të rritjes dhe të platformës në një organizatë të vetme produkti, thjeshton shtresat e menaxhimit dhe e bën Sidnein bazën kryesore për më shumë ekipe produkti. Nga janari, shumica e punonjësve me regjim hibrid do të pritet të punojnë në zyrë dy deri në tre ditë në javë.
Punonjësit që largohen do të marrin të paktën gjashtë muaj pagë dhe dymbëdhjetë muaj mbulim shëndetësor aty ku kompania e ofron atë, ndërsa Canva do të ngrejë edhe një fond me grante prej 10.000 dollarësh amerikanë për ish-punonjësit që duan të nisin bizneset e tyre ose t’i shërbejnë komuniteteve, njofton AAP.
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