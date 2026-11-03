Palantir tejkalon pritshmëritë me 2.31 miliardë dollarë të ardhura, por vlera e kontratave tregtare bie
Të ardhurat e tremujorit të tretë u rritën 96% dhe të ardhurat tregtare në SHBA i kaluan për herë të parë ato qeveritare — por vlera totale e kontratave tregtare ra nga 2.13 në 1.46 miliardë dollarë, ndërsa kompanitë po nënshkruajnë prova të shkurtra që mund t'i anulojnë më lehtë.
Palantir paraqiti të hënën një raport shumë të fortë të fitimeve për tremujorin e tretë, siç njofton TechCrunch, ndërsa rezultatet u raportuan të hënën edhe nga Reuters. Të ardhurat u rritën me 96% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 2.31 miliardë dollarë — hera e parë që kompania kalon pragun e 2 miliardë dollarëve — dhe u rritën me 20% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, duke tejkaluar pritshmëritë e analistëve prej 2.18 miliardë dollarësh. Fitimi i rregulluar për aksion ishte 0.44 dollarë, përballë pritshmërive prej 0.41 dollarësh, dhe kompania rriti parashikimin e të ardhurave për të gjithë vitin.
Për herë të parë ndonjëherë, të ardhurat tregtare të Palantir në Shtetet e Bashkuara i kaluan të ardhurat e saj nga qeveria amerikane: 984 milionë dollarë nga kontratat tregtare, me një rritje prej 148% krahasuar me tremujorin e një viti më parë, përballë 953 milionë dollarëve të ardhura nga qeveria e SHBA-së. Ndërmarrjet po regjistrohen për programin e inteligjencës artificiale të Palantir, i cili mund të vërë në punë modele të avancuara dhe të trajnojë në mënyrë të personalizuar modele me kode të hapura në mënyrë të sigurt, pa i ndarë të dhënat dhe proceset e tyre të biznesit me laboratorë të jashtëm të inteligjencës artificiale. Kompania ofron gjithashtu inxhinieri softuerike të vendosur pranë klientit, për t’i përshtatur produktet e saj nevojave të secilit klient.
Brenda këtij tremujori me rritje të fortë fshihet, megjithatë, një sinjal shqetësues. Palantir mbylli 1.46 miliardë dollarë vlerë totale kontratash nga ndërmarrjet amerikane gjatë tremujorit — një rënie nga vlera rekord prej 2.13 miliardë dollarësh e kontratave me ndërmarrjet në tremujorin e mëparshëm — çka sugjeron një ngadalësim të shitjeve, të paktën në tremujorin e fundit.
Drejtori i përgjithshëm Alex Karp u tha analistëve të Wall Street se ndërmarrjet po ndërveprojnë shumë më shpejt, po kalojnë më shpejt në zbatim, por po nënshkruajnë kontrata me kohëzgjatje më të shkurtër, me mundësinë që t’i zgjerojnë ato ndjeshëm më pas. TechCrunch e përshkruan këtë si pjesë të një dukurie më të gjerë në botën e inteligjencës artificiale për ndërmarrjet: korporatat janë të gatshme ta provojnë shpejt softuerin e inteligjencës artificiale, pa burokracinë e tyre të zakonshme — por janë gjithashtu më të gatshme t’i anulojnë kontratat. Karp tha se nuk ishte i shqetësuar për mbajtjen e klientëve nga sektori i ndërmarrjeve.
Pavarësisht shifrave të forta, investitorët e vegjël u treguan të vakët të martën dhe aksioni u tregtua lehtë në rënie. Palantir rriti parashikimin për të ardhurat tregtare në SHBA në “më shumë se 3.559 miliardë dollarë”, që përfaqëson një rritje prej të paktën 143%. Raporti i ardhshëm i fitimeve do të tregojë nëse Palantir e ka forcuar rolin e tij si një ofrues amerikan në rritje i inteligjencës artificiale për ndërmarrjet, në një kohë kur kompanitë zakonisht nënshkruajnë blerjet e tyre më të mëdha teknologjike në tremujorin e fundit të vitit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.