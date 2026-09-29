Cetinjë: Arrestohet çifti kujdestar — dyshohet se rrihnin dhe shfrytëzonin për punë tre të mitur
Sipas deklaratës së policisë, Š.K. dhe A.S. dyshohen për trafikim qeniesh njerëzore dhe dhunë në familje ndaj tre fëmijëve të moshës 8, 13 dhe 15 vjeç, të vendosur tek ata nga Qendra për Punë Sociale.
Policia e Cetinjës ka arrestuar bashkëshortët Š.K. dhe A.S., të dyshuar për trafikim qeniesh njerëzore dhe dhunë në familje ndaj tre të miturve të moshës 8, 13 dhe 15 vjeç, të cilët ishin vendosur tek ata si familje kujdestare me vendim të Qendrës për Punë Sociale, siç njofton gazeta Vijesti duke cituar deklaratën e Drejtorisë së Policisë.
Sipas policisë, dyshohet se Š.K., në mënyrë të vazhdueshme që nga janari i vitit 2022, ka ushtruar dhunë fizike ndaj të miturve — duke i goditur me grushte, sende druri dhe mjete të tjera — si dhe i ka detyruar me forcë dhe kërcënime të fshehin dhunën para punonjësve të Qendrës për Punë Sociale.
Po ashtu, Š.K. dyshohet se të miturin tashmë 15-vjeçar, që nga mosha 12-vjeçare, e ka detyruar të punojë në një lokal në Cetinjë për të shlyer një borxh që një anëtar i familjes së tij kishte ndaj pronarit të lokalit; më pas e ka detyruar të kryejë punë të rënda fizike në shtëpi private në komunën e Cetinjës dhe në një lokal në Budvë — ku pritej të fitonte 1.000 euro në muaj — duke i mohuar të drejtën e shkollimit.
A.S. dyshohet për të njëjtin model dhune ndaj të miturve, si kujdestare ligjore e tyre, si dhe për detyrimin e të miturit më të madh në punë të detyruar për përfitim material, ndërsa dy të miturit 8 dhe 13 vjeç detyroheshin të kryenin punë shtëpie dhe të kujdeseshin për nipërit e çiftit.
Të miturit, në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale, janë zhvendosur në një vend të sigurt, ku u është siguruar mbrojtje dhe mbështetje e nevojshme. Rasti ndiqet nga Prokuroria e Lartë e Shtetit në Podgoricë, ndërsa policia thekson se lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore është prioritet kombëtar, me fokus të veçantë mbrojtjen e të miturve si kategori e ndjeshme.
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