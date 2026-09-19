Ceviche peruane me peshk të bardhë, limon dhe koriandër — receta klasike e Perusë
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 600 g fileto peshku të bardhë (levrek, troftë deti ose merluc), pa lëkurë dhe pa kocka
- Lëngu i 8–10 limonëve të freskët (rreth 200 ml)
- 1 qepë e kuqe e madhe, e prerë hollë në gjysmë-rrathë
- 1 spec djegës i kuq, i prerë hollë (pa fara)
- 1 tufë koriandër e freskët, e grirë trashë
- 1 thelpi hudhër, e shtypur
- Kripë sipas shijes
- 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë (sipas dëshirës)
- 1 misër i zier (ose 100 g kokrra misri), për servirje
HAPAT E PËRGATITJES:
- Lajini filetot e peshkut, thajini me letër kuzhine dhe pritini në kubikë rreth 2 cm. Vendosini në një tas qelqi.
- Shtrydhni limonët dhe hidhni lëngun mbi peshk — lëngu duhet ta mbulojë plotësisht peshkun. Shtoni kripë dhe hudhrën e shtypur dhe përziejini butë.
- Mbulojeni tasin dhe lëreni në frigorifer 15–20 minuta, derisa kubikët e peshkut të zbardhen në sipërfaqe. Mos e lini më gjatë, që peshku të mos “piqet” shumë.
- Kullojeni pjesën më të madhe të lëngut (ruani pak prej tij — “leche de tigre”-n e famshme — për servirje).
- Shtoni qepën e kuqe, specin djegës, koriandrën dhe xhenxhefilin; përziejini butë.
- Shijojeni me kripë dhe me pak lëng limoni të freskët. Shërbejeni menjëherë, të ftohtë, me misër të zier anash.
Këshillë: përdorni peshk shumë të freskët dhe mbajeni gjithmonë në frigorifer gjatë marinimit.
Koha e përgatitjes: 15 minuta + 20 minuta marinim. Porcione: 4.
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