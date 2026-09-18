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Fish and chips tradicionale angleze — peshk i skuqur krokant me patate të freskëta

Klasiku i padiskutueshëm i kuzhinës britanike: fileto peshku me brumë krokant birre, të skuqura deri sa marrin ngjyrë të artë, servuar me patate të freskëta dhe salcë tartare shtëpie.

· 3 min lexim

Për ata që e duan kuzhinën tradicionale britanike, fish and chips mbetet pjata më ikonike e saj: fileto peshku të freskët të mbështjella me një brumë birre të artë e krokante, të shoqëruara me patate të skuqura dy herë dhe salcë tartare shtëpie. Ja receta e plotë, hap pas hapi, për ta përgatitur në shtëpi.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 800 g fileto peshku të bardhë (merluc, troftë ose peshk shpatë), pa lëkurë e pa gjëmba
  • 200 g miell gruri
  • 1 lugë çaji pluhur pjekjeje (baking powder)
  • 330 ml birrë e ftohtë (ose ujë mineral i gazuar)
  • 1 lugë çaji kripë dhe pak piper të zi
  • 4 patate të mëdha (rreth 800 g)
  • Vaj luledielli ose kikiriku për skuqje (1 litër)
  • Për salcën tartare: 4 lugë gjelle majonezë, 1 lugë gjelle kastraveca turshi të grira hollë, 1 lugë gjelle qepë të grira hollë, lëngu i gjysmë limoni, pak kopër të freskët, kripë

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Lani, qëroni dhe pritini patatet në shirita të trashë rreth 1 cm. Lëreni në ujë të ftohtë për 20 minuta, pastaj kullojini dhe thajini mirë me letër kuzhine.
  2. Për salcën tartare, përzieni në një tas majonezën, kastravecat turshi, qepën, lëngun e limonit dhe koprën. Mbajeni në frigorifer deri në shërbim.
  3. Në një tas të madh përzieni miellin, pluhurin e pjekjes, kripën dhe piperin. Hidhni birrën e ftohtë duke përzier me tel kuzhine derisa të merrni një brumë të lëmuar, pak më të trashë se ai i petullave. Lëreni të pushojë 10 minuta.
  4. Thajini filetot e peshkut me letër kuzhine, kriposini lehtë dhe spërkatini me pak miell që brumi të ngjitet më mirë.
  5. Ngrohni vajin në një tenxhere të thellë në 170°C. Skuqini patatet në dy turne për rreth 5-6 minuta secilin, derisa të zbuten por pa marrë ngjyrë. Nxirreni në letër kuzhine.
  6. Rrisni temperaturën e vajit në 190°C. Zhytini filetot një e nga një në brumë, lërini të kullojë teprica dhe futini me kujdes në vajin e nxehtë. Skuqini 4-5 minuta nga çdo anë, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë krokante.
  7. Skuqini përsëri patatet për 2-3 minuta në vajin e nxehtë, derisa të bëhen të arta dhe krokante. Kriposini menjëherë.
  8. Servirini peshkun dhe patatet të nxehta, me feta limoni, salcën tartare dhe — siç e do tradita — pak uthull molle sipër patateve.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+20 minuta pushim për patatet). Koha e gatimit: 25 minuta. Numri i porcioneve: 4.

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