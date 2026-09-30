Çfarë mund të shohë ChatGPT në kompjuterin tuaj?
ChatGPT po fiton gjithnjë e më shumë mundësi për të punuar drejtpërdrejt me aplikacionet dhe skedarët, çka ngre pyetjen se sa mund të shohë në të vërtetë në kompjuterin e përdoruesit. Përgjigjja varet nga funksionet që janë aktivizuar dhe lejet që i janë dhënë.
Një nga funksionet e reja është Computer History, i disponueshëm në aplikacionin desktop të ChatGPT për macOS. Ai i mundëson ChatGPT-së dhe Codex-it të përdorin të dhëna të përzgjedhura mbi aktivitetin në aplikacione dhe shfletues, në mënyrë që përdoruesi të mund ta vazhdojë punën pa pasur nevojë ta shpjegojë sërish kontekstin. Ky funksion është opsional dhe si parazgjedhje është i çaktivizuar.
Sipas OpenAI, Computer History nuk regjistron pamje nga ekrani apo video. Funksioni regjistron ngjarje të ndërveprimit me aplikacionet dhe faqet e internetit, ndërsa shfletimi privat nuk përfshihet.
Përdoruesi mund ta vendosë funksionin në pauzë, të zgjedhë se cilat aplikacione dhe faqe interneti përfshihen në histori, si dhe të shikojë ose fshijë të dhënat e ruajtura.
Në varësi të produktit, planit dhe funksioneve të aktivizuara, ChatGPT dhe Codex mund të punojnë me kontekstin lokal, skedarët dhe aplikacionet.
Veçanërisht i rëndësishëm është funksioni Computer Use, i cili i mundëson Codex-it, në sistemet e mbështetura, të shohë aplikacionet, të klikojë dhe të fusë tekst në to. Në këtë mënyrë, inteligjenca artificiale mund të ndërveprojë drejtpërdrejt me kompjuterin gjatë kryerjes së një detyre.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ChatGPT fiton automatikisht qasje në të gjithë kompjuterin vetëm duke instaluar aplikacionin. Mundësitë varen nga funksioni konkret, lejet dhe cilësimet e përdoruesit ose administratorit.
ChatGPT mund ta shohë ekranin vetëm kur përdoret një funksion që i jep këtë qasje. Computer Use është krijuar pikërisht për t’i mundësuar AI-së të ndërveprojë me ndërfaqen grafike, përfshirë lëvizjen e kursorit, klikimet dhe futjen e tekstit.
Prandaj, fakti që aplikacioni desktop i ChatGPT është i instaluar në kompjuter nuk do të thotë se ai e sheh vazhdimisht atë që përdoruesi ka në ekran.
Përdoruesit mund të kontrollojnë se cilat funksione dhe leje janë aktivizuar. Nëse nuk dëshirojnë përdorimin e Computer History, funksioni mund të mbetet i çaktivizuar, ndërsa për funksione si Computer Use duhet të kontrollohen lejet përpara aktivizimit.
Në përfundim, ChatGPT mund të shkojë përtej leximit të asaj që përdoruesi shkruan në bisedë: mund të përdorë historinë e aktiviteteve të përzgjedhura, të punojë me skedarë dhe, me lejet përkatëse, të ndërveprojë me aplikacionet. Megjithatë, pretendimi se ChatGPT thjesht “sheh gjithçka që bëni në kompjuter” nuk është i saktë. /Telegrafi/
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