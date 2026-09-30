Synopsys dhe OpenAI firmosin marrëveshje për modelin AI të dizajnit të çipave
Modeli i ri “GPT-Synopsys” do t’i ndihmojë inxhinierët të shkurtojnë javë e muaj nga procesi i dizajnit; të ardhurat do të ndahen sipas përmirësimit që sjell modeli
Synopsys, një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të softuerëve për dizajnin e çipave kompjuterikë, njoftoi të mërkurën një marrëveshje me OpenAI-n për zhvillimin e një modeli të inteligjencës artificiale të stërvitur posaçërisht për detyra dizajni çipash, siç njofton Reuters.
Modeli, i quajtur “GPT-Synopsys”, do të mësojë të përdorë mjetet softuerike të Synopsys-it — nga përshkrimi i qarkut në gjuhë kodi deri te vendosja e miliarda transistorëve në silikon — me qëllimin për t’i ndihmuar inxhinierët të shkurtojnë javë e muaj nga procesi i dizajnit dhe “të sjellin më shumë çipa në botë”, siç u shpreh bashkëthemeluesi i OpenAI-t, Greg Brockman, sipas raportimit të Reuters.
Në një intervistë për Reuters, drejtori ekzekutiv i Synopsys-it, Sassine Ghazi, tha se OpenAI do t’i paguajë kompanisë një tarifë abonimi stërvitore, ndërsa kur klientët e Synopsys-it të përdorin produktin, të dyja kompanitë do të ndajnë të ardhurat sipas asaj se sa e përmirëson modeli dizajnin e një çipi. Ghazi theksoi se marrëveshja nuk do ta kanibalizojë biznesin ekzistues të kompanisë.
Njoftimi u bë në një samit investitorësh, ku Ghazi zbuloi edhe pritshmëri për rritje të të ardhurave prej 15% për vitin fiskal 2027, mbi parashikimet e analistëve — një lajm që i çoi aksionet e Synopsys-it në rritje deri në 7% pas njoftimit, raporton Reuters.
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