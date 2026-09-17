Çfarë zbuluan 90 sekonda për DJ Moore dhe potencialin sulmues të Bills
Në vetëm 90 sekonda DJ Moore ndryshoi ritmin e sulmit të Buffalo Bills, duke transformuar një seri lojërash të shpejta në një shpërthim ofensiv që përfshinte një ndërhyrje kundërshtare në zonë dhe një prekje të mahnitshme buzë vijës. Ajo periudhë e shkurtër përfundoi me dy touchdown-e që dhanë një hov vendimtar në fitoren 36-31 ndaj Houston Texans në Reliant Stadium.
Siç raporton nfl, ajo tetëhere përfshiu vetëm gjashtë lojë — shtatë nëse llogaritet penalltia 46-yard për ndërhyrje që Moore shkaktoi në zonë — dhe përmes tri kapjeve të tij dhe penalltisë Moore regjistroi 122 jardë, duke pothuajse siguruar një avantazh prej 10 pikësh. Radhët përfshinë një pasim 18 jardësh me play-action, një pasim në zonë që çoi në ndërhyrje kundërshtare dhe, pak më vonë, një sekuencë 96-jardëshe që kulmoi me kapjen e tij të theksuar buzë vijës të djathtë.
Quarterbacku Josh Allen ishte gjithashtu vendimtar, duke përfunduar me 334 jardë pasim, dy touchdown-e në pasim dhe dy në vrapim, përfshirë një pasim vendimtar 34-jardësh te Joshua Palmer me 1:36 përpara përfundimit. Java e ndeshjes solli dy drejtime 96-jardëshe nga Bills — një arritje që nuk ishte parë më parë për klubin që nga nisja e regjistrimeve të drive-ve në 1993 — ndërsa tight end-i Dalton Kincaid shtoi pesë kapje për 130 jardë, shifra më e madhe për një tight end të Bills që nga Paul Costa më 1967. Kundërshtarët e Texans, nga ana e tyre, nuk kishin lejuar të paktën 36 pikë që nga fundi i sezonit 2023.
Moore mbylli ndeshjen me pesë kapje për 100 jardë — ndeshja e tij e parë me tri shifra që nga nëntori 2024 kur luante për Chicago Bears — megjithëse luajti pak para se të largohej përkohësisht nga fusha, duke shkuar dy herë në tendën mjekësore dhe duke u rikthyer më pas pa lëndim serioz. “Më e mira sapo po vjen,” tha ai pas ndeshjes, duke vlerësuar se kjo ishte vetëm shfaqja e parë e mundshme e një sulmi më të madh. Në vlerësimin përfundimtar, nfl vë në dukje se ky debutim i Moore mund të jetë tregues i potencialit të lartë sulmues të skuadrës për sezonin që vjen.
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