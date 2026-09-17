Parashikimet e Javës 2 në NFL: zgjedhjet, rezultatet e parashikuara dhe analiza kryesore
Ekipi redaksional ka dhënë zgjedhjet dhe rezultatet e parashikuara për të gjitha ndeshjet e Javës 2 të sezonit 2026, duke analizuar elementet kryesore të çdo përballjeje dhe arsyet që qëndrojnë pas parashikimeve.
Sipas nfl, linjat e basteve në FanDuel u mbyllën në ora 1 pasdite ET të enjten, 17 shtator.
Ndeshja e së enjtes mes Detroit Lions dhe Buffalo Bills pritet të jetë me pikë. Analiza e redaksisë thekson se të dy ekipet treguan sulme shumë produktive në periudhën e fundit, ndërsa mbrojtjet e tyre kanë pasur dobësi të dukshme. Në përballjen e fundit mes tyre në dhjetor 2024 u regjistruan 1,080 jardë sulm dhe rezultoi 48-42 për Bills; ky skenar i ngjashëm ofensiv pritet edhe këtë herë, me avantazh për skuadrën vendase të Buffalo-s.
Në Atlanta, Carolina Panthers vijnë si favorit ligjor ndaj Falcons, kryesisht për shkak të pasigurisë në repartin e quarterbacks të Falcons. Analiza e javës shpjegon se mungesa e një zgjidhjeje të qartë për pozicionin e sinjalizuesit e vë skuadrën e Atlanta-s në disavantazh përballë një skuadre Panthers që, pavarësisht deficiteve në mbrojtje, ka potencial sulmues për të shënuar pikë.
Në Baltimor, sfida midis Ravens dhe Saints pritet të favorizojë Ravens. Sulmi i Baltimorës prodhoi një total të lartë jardash dhe pikësh në ndeshjen e parë të sezonit; Derrick Henry shfaqi një ndeshje dominuese me një pjesë të madhe të jardëve të tij para kontaktit, ndërsa kombinimi i Jackson dhe Henry parashikohet të vërë presion mbi mbrojtjen kundërshtare dhe të konsumojë kohën e lojës.
Cincinnati Bengals konsiderohen favorit kundër Houston Texans sipas analizës së redaksisë, kryesisht për shkak të performancës mbrojtëse të javës së parë: një scoop-and-score dhe përmbajtje të efikase të sulmit kundër kalimeve dhe vrapimit të Superbowl-it kundërshtar u përmendën si shenja të një përmirësimi të njësisë mbrojtëse të Bengals.
Në përballjen Bears–Vikings, konsiderohet ndeshje kyçe për taktikën e stafeve trajnuese: qasjet aggressive të trajnerëve pritet të determinojnë ritmin e ndeshjes. Blitz-et e përdorura nga Minnesota dhe tendenca e Chicago-s për të shënuar shumë pikë e bëjnë këtë takim një test të vërtetë për ekuipet dhe për zhvillimin e quarterbacks përkatës.
Përmbledhja e plotë e zgjedhjeve dhe analizave të secilit redaktor, me parashikimet për çdo ndeshje të Javës 2, është e disponueshme në faqen e nfl.
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