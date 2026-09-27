Chapecoense dhe Atletico Nacional, në fushë pas 10 vitesh nga rrëzimi i avionit
Dhjetë vjet pas aksidentit ajror që shkatërroi Chapecoense dhe tronditi botën e futbollit, klubi brazilian dhe Atlético Nacional u ribashkuan në Medellín të Kolumbisë, për të festuar një miqësi të lindur nga tragjedia.
Në stadiumin Atanasio Girardot, ku ishte planifikuar të luhej ndeshja e parë e finales së Copa Sudamericana 2016 , ekipet barazuan 1-1, por rezultati u zbeh në një ditë kushtuar 71 viktimave të aksidentit ajror që ndodhi më 28 nëntor 2016.
Lojtarët e të dy ekipeve mbanin shirita në krahë me shkrimin “71 siempre presentes” (71 gjithmonë të pranishëm) dhe para fillimit të ndeshjes, ata u mblodhën në qendër të fushës për himnet kombëtare, pastaj pozuan së bashku për një foto simbolike.
Pas minutës së 10-të, ndeshja u ndërpre dhe turma u ngrit për të duartrokitur viktimat. Midis të pranishmëve ishte Hélio Neto, ish-lojtar i Chapecoense dhe një nga gjashtë të mbijetuarit e aksidentit.
“Shpresoj me gjithë zemër që kjo vëllazëri të zgjasë për shumë vite të tjera”, tha ai, duke falënderuar Atlético Nacional për mbështetjen e tyre pas katastrofës. Klubi kolumbian i kishte kërkuar Konfederatës së Amerikës së Jugut (CONMEBOL) t’i jepte Chapecoense titullin e Copa Sudamericana 2016, i cili më vonë u bë trofeu i vetëm ndërkombëtar i klubit brazilian.
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