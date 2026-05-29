Ekonomia

ChatGPT tani mund të shohë llogarinë tuaj bankare. A ia vlen rreziku?

ChatGPT ka prezantuar një funksion të ri që lejon përdoruesit të lidhin llogaritë e tyre bankare dhe financiare me inteligjencën artificiale për të marrë këshilla të personalizuara mbi financat. Kompania e drejtuar nga Sam Altman, OpenAI thotë se sistemi mund të analizojë shpenzimet, kursimet, investimet dhe objektivat financiare të përdoruesit. Funksioni përdor platformën Plaid, e cila e lidhur më shumë se 12 mijë institucione financiare.

Përdoruesit mund të shohin një panel me pagesat, pasurinë neto dhe shpenzimet, ndërsa ChatGPT mund të ndihmojë në krijimin e buxheteve, planeve të kursimit dhe analizimin e investimeve. Kompania thote se istemi nuk mund të kryejë transaksione financiare apo të ketë akses në numrat e plotë të llogarive bankare.

Aktualisht, funksioni është i disponueshëm vetëm për abonentët Pro të ChatGPT dhe më vonë do të zgjerohet edhe për përdoruesit Plus. OpenAI synon që në të ardhmen të shtojë mundësi për veprime konkrete financiare përmes partnerëve të besuar.

Ekspertët e sigurisë kibernetike paralajmërojnë se lidhja e llogarive bankare me inteligjencën artificiale mund të sjellë rreziqe për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Drejtuesja e Identity Theft Resource Center, Eva Velasquez, deklaron se teknologjia është ende shumë e re dhe pasojat e ndarjes së të dhënave nuk dihen plotësisht.

Ajo rekomandon që përdoruesit të mos lidhin drejtpërdrejt llogaritë bankare, por ta përdorin AI vetëm si mjet këshillues duke futur manualisht informacionin financiar. Ekspertet thonë se cdo lidhje shtesë dixhitale krijon një rrezik të ri për sigurinë e të dhënave personale.

