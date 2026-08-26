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Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks, 25 gusht 2026 — përmbledhje e pjesëve të para dhe statistika kryesore

· 1 min lexim

Më 25 gusht 2026, Chicago Cubs u ndeshën me Arizona Diamondbacks në përballjen e programuar për orën 8:40 CT. Para ndeshjes, Cubs kishin bilancon 76-56, ndërsa Diamondbacks 69-63.

Siç raporton Bleacher Report, pas tre innings loja ishte 0-0. Në fund të pjesës së tretë u regjistruan disa lëvizje të rëndësishme: Lars Nootbaar bëri groundout në infield të shkurtër, Jordan Lawlar u eliminua me strike, dhe Ildemaro Vargas fluturoi jashtë në qendër, ku Pete Crow-Armstrong realizoi kapjen. Në atë pjesë të ndeshjes, edhe Pete Crow-Armstrong dhe Miguel Amaya dolën jashtë pasi goditjet e tyre u kapën në pjesën e djathtë të fushës. Pitcheri B. Pfaadt kishte hedhur 33 gjuajtje, ndërsa Seiya Suzuki tregonte mesatare goditjeje .268.

Pas tre innings, asnjë nga skuadrat nuk kishte shënuar; kutia e ndeshjes tregonte ende 0 për pikë, goditje dhe gabime për të dyja ekipe. Lëvizjet difensive dhe rrjedha e lojës dëshmonin për një rivalitet të ngushtë në fazat e para të përballjes.

Për azhornime të mëtejshme dhe përmbledhjen e plotë të kutisë së ndeshjes, shikoni raportin e plotë te Bleacher Report.

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