Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,669 ▼0.96%
DOW 51,436 ▼0.76%
NASDAQ 26,728 ▼1.26%
NAFTA 94.94 ▲2.74%
ARI 4,152 ▼3.91%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,030 ▼ -1.8% ETH $2,668 ▼ -0.71% XRP $1.4863 ▼ -1.99% SOL $118.2000 ▼ -2.82%
S&P 500 7,669 ▼0.96 % DOW 51,436 ▼0.76 % NASDAQ 26,728 ▼1.26 % NAFTA 94.94 ▲2.74 % ARI 4,152 ▼3.91 % S&P 500 7,669 ▼0.96 % DOW 51,436 ▼0.76 % NASDAQ 26,728 ▼1.26 % NAFTA 94.94 ▲2.74 % ARI 4,152 ▼3.91 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
I ekstraduari për krim kibernetik Ardit Kutleshi, Ambasada amerikane: Shembull i bashkëpunimit me Kosovën Altin Krasniqi: Pa ligjin për Gjykatën Speciale, Kuvendi asgjë konkrete nuk ka bërë Ja cilat skuadra kanë “vuajtur” më shumë nga konkurenca e pandershme e Man.City! Fier, policia shton kontrollet në akset rrugore, mbi 1000 gjoba Pogradec, zjarr masiv në një kodër pranë Mëmlishtit, rrezikohet masivi pyjor me pisha
Menu
MLS

Christian Ramírez barazon në mënyrë heroike për Austin FC

· 1 min lexim

Christian Ramírez shënoi dy gola të vonshëm dhe vulosi barazimin 3-3 për Austin FC ndaj San Diego FC në Q2 Stadium, duke përmbysur një disavantazh prej tre golash. Ramírez realizoi në minutat 82′ dhe 86′, ndërsa Brandon Vazquez kishte ndezur rikthimin me një kokë në minutën e 73.

Siç raporton mlssoccer, për këtë performancë Ramírez u nderua me çmimin Energy Moment of the Matchday për Javën e 28-të. Me këtë rezultat, Verde & Black shtrijnë serinë pa humbje në tetë ndeshje (3 fitore, 0 humbje, 5 barazime) dhe afërsohen në katër pikë nga vendi i nëntë që siguron pjesëmarrjen në Playoff-et e Konferencës Perëndimore.

Sipas mlssoccer, Austin dhe Ramírez kanë akoma shtatë ndeshje të mbetura në sezonin e rregullt, ndër të cilat nisja është një përballje në shtëpi me liderin e Supporters’ Shield, Nashville SC, më 10 tetor në orën 20:30 ET.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu