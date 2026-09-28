Christian Ramírez barazon në mënyrë heroike për Austin FC
Christian Ramírez shënoi dy gola të vonshëm dhe vulosi barazimin 3-3 për Austin FC ndaj San Diego FC në Q2 Stadium, duke përmbysur një disavantazh prej tre golash. Ramírez realizoi në minutat 82′ dhe 86′, ndërsa Brandon Vazquez kishte ndezur rikthimin me një kokë në minutën e 73.
Siç raporton mlssoccer, për këtë performancë Ramírez u nderua me çmimin Energy Moment of the Matchday për Javën e 28-të. Me këtë rezultat, Verde & Black shtrijnë serinë pa humbje në tetë ndeshje (3 fitore, 0 humbje, 5 barazime) dhe afërsohen në katër pikë nga vendi i nëntë që siguron pjesëmarrjen në Playoff-et e Konferencës Perëndimore.
Sipas mlssoccer, Austin dhe Ramírez kanë akoma shtatë ndeshje të mbetura në sezonin e rregullt, ndër të cilat nisja është një përballje në shtëpi me liderin e Supporters’ Shield, Nashville SC, më 10 tetor në orën 20:30 ET.
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