Philadelphia Union në ritëm, rikthime spektakolare dhe ngjarjet kryesore të Javës 28 në MLS
Java 28 e MLS u zhvillua nga bregu në breg me ndeshje të shkëputura e rezultate të hapura, teksa po afrojnë vetëm gjashtë javë deri te Decision Day. Në total, 13 përballje shënuan mesatarisht 3.69 gola për ndeshje, shifër dukshëm më e lartë se mesatarja sezonale, ndërsa shumë skuadra po luftojnë për të ruajtur avantazhet e fituara pasi ndeshjet shpesh u përmbysën në fund.
Siç raporton mlssoccer, fundjava solli përmbysje dhe dramatizëm: San Diego FC dhe Austin FC morën një barazim 3-3 pas një ndeshjeje që ishte pa gola në pjesën e parë dhe shpërtheu pas pushimit, me tre gola nga njëra anë dhe tre nga ana tjetër, ku spikati kontribucioni i Christian Ramírez. LA Galaxy shmangu humbjen pas një rikthimi 3-2 kundër Colorado Rapids, me rikthimin e João Klauss dhe golin e parë të Justin Haak me fanelën e klubit. Në anën perëndimore, Vancouver Whitecaps barazoi 3-3 me D.C. United, ndërsa Thomas Müller shënoi dhe debutuesi Aleksa Cvetković mori asistimin e parë të tij në MLS.
FC Dallas mori një fitore të rëndësishme 1-0 ndaj LAFC me një kokëzim nga kros i Osaze Urhoghide, rezultat që i ngjiti Texanët në vendin e dytë në Perëndim. Nga ana tjetër, LAFC vendosi të ndajë rrugët me trajnerin Marc Dos Santos, pas një periudhe të dobët që la skuadrën jashtë pozicioneve kryesore.
Philadelphia Union vijoi formën e shkëlqyer në Subaru Park, duke fituar 4-2 ndaj Orlando City. Milan Iloski realizoi hat-trickun e tij të dytë sezonal, ndërsa unionistët shënuan rekordin e klubit me 12 ndeshje pa humbje dhe për herë të parë arritën një seri prej gjashtë fitoreve radhazi. Kjo fitore i la ata pesë pikë përpara Orlando City në vendin e gjashtë dhe i afroi ndaj Chicago në pesë vendet e para të Konferencës Lindore. Iloski shprehu dëshirën për të fituar ftesë te përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara, edhe pse interesi i Maqedonisë së Veriut është përmendur ndaj tij.
Nashville SC konfirmoi statusin dominues me një fitore 2-0 ndaj Toronto FC, ku Hany Mukhtar shënoi dy herë për golat e tij të 99-të dhe 100-të me klubin. Nashville udhëheq renditjen e përgjithshme me 10 pikë diferencë mbi ndjekësit dhe momentalisht është skuadra e vetme me mesatare pikësh mbi 2 për ndeshje, duke u shndërruar në pretendent serioz për Supporters’ Shield. Sulmuesi Sam Surridge numëron 16 gola dhe Cristian Espinoza është bashkëudhëheqës në asistime me 13 pasime gol.
San Jose Earthquakes shënuan 3-1 ndaj Portland Timbers, me dy gola të Preston Judd dhe një kontribut të rëndësishëm të Eduard Löwen (1 gol, 2 asistime), duke e çuar ekipin në vendin e tretë në Perëndim. Ndërkohë Seattle Sounders arriti të stabilizohej pas dy fitoreve radhazi, përfshirë një 3-1 ndaj Minnesota United, ku Jordan Morris shënoi golin e tij të 73-të në kampionat dhe u bë golashënuesi më i mirë i klubit në ndeshjet e rregullta.
Në Columbus, Crew rrezikoi humbjen por fitoi 2-1 kundër Inter Miami me një gol në minutat e fundit; ndeshja u karakterizua edhe nga gabime të portierit Rocco Ríos Novo. Real Salt Lake mbylli një krizë me një fitore 3-0 ndaj New England Revolution, ku Sergi Solans shënoi dy gola. Gjithashtu pati surpriza të tjera: CF Montréal mundi FC Cincinnati dhe Sporting Kansas City mundi Houston Dynamo, ndërsa Chicago Fire arriti fitore 1-0 në Bank of America Stadium kundër Charlotte FC, me Johan Gómez që shënoi golin e tij të parë në MLS.
Me vetëm disa javë deri te Decision Day, renditjet mbeten të hapura dhe rezultatet e fundit tregojnë se asgjë nuk është e sigurt deri në fund të sezonit. Sipas mlssoccer, kjo turbulencë pritet të vazhdojë ndërsa ekipe të ndryshme kërkojnë vendet e fundit për playoff dhe përfitime të tjera tabelore.
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