Christie’s nxjerr në ankand koleksionin Tisch: «Seated Figure» e Henry Moore vlerësohet 5-8 milionë dollarë
Veprat e koleksionit të Wilma dhe Laurence Tisch, nga Picasso dhe Léger te Arp, Dubuffet dhe Noguchi, do të shiten në Nju Jork dhe Londër, me shitjet kryesore gjatë Marquee Week më 17-20 nëntor.
Sezoni vjeshtor i ankandeve po merr hov, pasi Christie’s shpalli shitjen e veprave nga koleksioni i Wilma (Billie) dhe Laurence Tisch, siç njofton Galerie Magazine. Shitjet do të shtrihen mes Nju Jorkut dhe Londrës dhe përfshijnë skulptura e piktura të emrave qendrorë të artit të shekullit XX.
Loti kryesor është «Seated Figure» e vitit 1952 e Henry Moore, me vlerësim 5 deri në 8 milionë dollarë. Krahas saj, koleksioni ofron vepra të Pablo Picasso-s, Fernand Léger-së, Jean Arp-it, Jean Dubuffet-it dhe Isamu Noguchi-t, mes tyre «Femme assise» e Picasso-s dhe «Gens et lieux» e Dubuffet-it, vepra e së cilës shoqëron edhe këtë artikull.
Shumica e veprave do të dalin në shitje në Nju Jork gjatë Marquee Week, më 17-20 nëntor, të ndara mes shitjes së mbrëmjes të shekullit XX, shitjes ditore impresioniste dhe moderne dhe shitjes ditore të pasluftës dhe bashkëkohores, ndërsa pjesë të tjera janë planifikuar për vitin 2027. Në Londër, loti i parë do të jetë pjesë e shitjes së mbrëmjes të artit modern britanik.
Familja Tisch njihet prej kohësh për mbështetjen filantropike ndaj kulturës, arsimit dhe mjekësisë në Nju Jork, nga shkolla e arteve e NYU-së te galeritë Tisch në Metropolitan Museum of Art. Sipas Galerie Magazine, ankandi i këtij koleksioni paraqitet si një tjetër kapitull i kësaj trashëgimie familjare në jetën kulturore të qytetit.
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