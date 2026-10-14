Vepra e censuruar e Gabrielle Goliath mbërrin në Londër: «Elegy» ekspozohet te Ibraaz pas anulimit nga Bienalja e Venecias
Instalacioni që duhej të përfaqësonte Afrikën e Jugut në Bienalen e Venecias 2026 dhe u anulua nga ministri i Kulturës tani shfaqet në fondacionin Ibraaz në Londër, ku do të qëndrojë hapur deri më 17 janar 2027.
Siç njofton The Art Newspaper, vepra «Elegy» e artistes afrikano-jugore Gabrielle Goliath ka nisur shfaqjen në Londër, në fondacionin privat Ibraaz. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 17 janar 2027 dhe shënon ndalesën e dytë të veprës, pasi ajo u prezantua jashtë programit zyrtar gjatë Bienales së Venecias.
«Elegy» është një seri performancesh dhe videosh që artistja e zhvillon prej vitit 2015. Në të, një varg grash këndojnë me radhë një notë të vetme zie: kur njërës i mbaron fryma, tjetra e merr dhe e vazhdon tingullin. Vepra merret me feminicidin dhe vrasjet e personave LGBTQ+ në Afrikën e Jugut, me kulturën e përdhunimit, si dhe me gjenocidin e popujve Herero dhe Nama në Namibi në fillim të shekullit XX.
Versioni i përgatitur për Bienalen përfshinte edhe një përkujtim për poeten palestineze Hiba Abu Nada, e vrarë në një sulm ajror izraelit në tetor 2023. Pikërisht kjo pjesë u bë shkak për anulimin: në janar, ministri afrikano-jugor i Sportit, Arteve dhe Kulturës, Gayton McKenzie, e anuloi pjesëmarrjen e Goliath në pavijonin e Afrikës së Jugut, duke e quajtur përkujtimin «përçarës». Artistja e kundërshtoi vendimin në gjykatë, por kërkesa e saj u rrëzua dhe pavijoni i vendit mbeti bosh.
Pas anulimit, fondacioni Ibraaz dhe organizata bamirëse Bertha Foundation e shfaqën veprën jashtë programit zyrtar, në kishën Sant’Antonin në Venecia, ku ajo qëndroi nga hapja e Bienales në maj deri në fund të korrikut. Tani «Elegy» është zhvendosur në selinë kryesore të Ibraaz në Londër, në kuadër të programit të vjeshtës, përkrah instalacionit zanor «Cosmic Breath» të artistit libanezo-amerikan Joe Namy.
Drejtori i programeve të Ibraaz, Hammad Nasar, e ka përshkruar hapësirën si një vend që u kushton vëmendje zërave që kanë nevojë të dëgjohen, edhe kur institucione të tjera u shmangen temave politikisht të ndjeshme. Sipas tij, sot nuk mungojnë veprat që censurohen, ndaj qëllimi nuk është thjesht të shfaqet çfarë është ndaluar, por të ndahet me publikun arti që ai nuk arrin ta shohë dhe që nuk gjen financim.
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