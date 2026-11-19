Cisternë ngarkon naftë iraniane në Gjiri me transferim anije-në-anije — mund të jetë eksporti i parë që nga rikthimi i bllokadës amerikane në korrik
Sipas TankerTrackers.com, anija që po ngarkohet të enjten nuk është nën sanksionet e Thesarit amerikan; nëse largohet nga perimetri i bllokadës, do të jetë eksporti i parë detar i naftës iraniane që nga mesi i korrikut.
Një cisternë po ngarkonte të enjten naftë të papërpunuar iraniane në Gjiri përmes një transferimi anije-në-anije dhe mund të bëhet anija e parë që eksporton me sukses naftën e vendit që kur Shtetet e Bashkuara rikthyen bllokadën detare në korrik, siç njofton Reuters, duke cituar shërbimin e monitorimit të anijeve TankerTrackers.com.
“Nëse cisterna largohet nga perimetri i bllokadës, atëherë do të jetë eksporti i parë i suksesshëm i naftës së papërpunuar iraniane me rrugë detare që nga mesi i korrikut”, i tha Reuters-it Samir Madani, bashkëthemelues i TankerTrackers.com. Madani nuk pranoi ta identifikonte anijen, por tha se ajo nuk i nënshtrohet sanksioneve të Thesarit amerikan, gjë që i ka lejuar të hyjë në rajon pa tërhequr vëmendje.
Eksportet e dukshme të naftës së papërpunuar iraniane kanë rënë pothuajse në zero gjatë muajve të fundit, si pasojë e bllokadës që Uashingtoni riktheu në korrik. Transferimi anije-në-anije është një nga mënyrat me të cilat nafta iraniane është përpjekur historikisht të arrijë te blerësit duke shmangur mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të porteve.
Mbetet për t’u parë nëse cisterna do të përpiqet të largohet nga zona dhe nëse forcat amerikane që zbatojnë bllokadën do ta ndalojnë atë. Një largim i suksesshëm do të shënonte çarjen e parë të dukshme në bllokadën detare që nga rikthimi i saj, në një moment kur Ngushtica e Hormuzit mbetet pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran.
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