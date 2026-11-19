Shtetet e Gjirit përshpejtojnë përpjekjet për të shmangur luftën e plotë me Iranin, ndërsa Izraeli kërkon sulme
Aleatët amerikanë në Lindjen e Mesme kanë përshpejtuar përpjekjet për të parandaluar rifillimin e luftës me Iranin, ndërsa Izraeli po i bën presion Shteteve të Bashkuara për të rinisur sulmet ose për t’i lejuar Izraelit të godasë objektet bërthamore dhe raketore iraniane, sipas agjencisë Associated Press (AP).
Zyrtarë qeveritarë dhe të sigurisë nga vendet e Gjirit Persik, si dhe nga Pakistani dhe Turqia, janë përfshirë në një fushatë diplomatike për të shmangur një luftë të plotë, njoftoi AP, në një kohë kur Irani zgjeroi të mërkurën sulmet ndaj fqinjëve të Gjirit, duke synuar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt dhe duke nisur disa sulme në Bahrein.
Sipas AP, sulmet erdhën si hakmarrje për një sulm amerikan një ditë më parë, rreth dy muaj pas herës së fundit që Teherani urdhëroi sulme të tilla ndaj objekteve amerikane në Bahrein, ku ndodhet Flota e Pestë e Marinës amerikane. Në sulmin e hershëm të së mërkurës ndaj bazës ajrore Ali Al Salem në Kuvajt, ushtria iraniane gjuajti raketa dhe dronë, ndërsa ushtria kuvajtase tha se mbrojtja e saj ajrore i kishte kapur sulmet me dronë, pa raportuar menjëherë viktima, njoftoi AP.
Qëllimi i përpjekjeve diplomatike, sipas AP, është të kundërshtohet presioni i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili po kërkon rifillimin e luftës. Aleatët amerikanë në rajon janë shqetësuar se një vizitë e fundit në SHBA e shefit të Mossad, Roman Gofman, i afërt me Netanyahun, mund ta bindë presidentin Donald Trump të rinisë luftën. Gofman u takua në Uashington me drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe, përpara se të udhëtonte më tej, ndërsa vizita e tij erdhi pasi kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim, u takua javën e kaluar me Trump në Shtëpinë e Bardhë për t’i kthyer SHBA-në dhe Iranin në tryezën e negociatave, njoftoi AP.
Sipas një zyrtari amerikan të cituar nga AP, fushata e presionit ekonomik të administratës Trump ndaj Iranit ka qenë efektive deri në pikën që Trump nuk ka nevojë të rinisë operacione të mëdha luftarake, ndërsa Trump ka dërguar mesazhe të përziera, duke thënë se sulmet e reja janë “shumë të pamundura”, por edhe se ushtria ishte “e gatshme dhe e armatosur”.
Sipas AP, fqinjët arabë të Iranit shqetësohen se një raund i ri luftimesh do të ishte edhe më shkatërrues: zyrtarët rajonalë besojnë se Irani dhe aleatët e tij do të hakmerren, duke synuar jo vetëm objektet ushtarake amerikane, dhe se një raund i ri sulmesh mund t’i shtyjë rebelët Houthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, të bllokojnë trafikun nëpër Ngushticën Bab el-Mandeb, një rrugë jetike që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit.
Sipas AP, ekonomia e Iranit po vuan nën bllokadën detare amerikane, ndërsa shoqëruesit ushtarakë amerikanë kanë ndihmuar në rivendosjen e dërgesave të naftës nga Gjiri, por Irani ka vazhduar sulmet e kalibruara. Analisti Danny Citrinowicz, nga Instituti i Izraelit për Studime të Sigurisë Kombëtare, shkroi se “Irani duket se po ndjek një strategji të përshkallëzimit të qëllimshëm dhe të kalibruar”, njoftoi AP. Zyrtarët sauditë, nga ana tjetër, kanë informuar aleatët se konflikti me Houthit mund të zgjasë edhe gjashtë muaj të tjerë.
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