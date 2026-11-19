Koalicioni saudit kap raketën balistike të Huthi-ve drejt Riadit, mbetjet shkaktojnë dëme materiale
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se forcat e tij kapën dhe shkatërruan një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t e Jemenit drejt kryeqytetit saudit, Riadit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë. Njoftimi u bë nga zëdhënësi i koalicionit përmes një postimi në X, pa detaje të mëtejshme në momentin e parë.
Sipas raportimit të Reuters, në kryeqytetin saudit u dëgjua një shpërthim i fortë dhe vlerësimi fillestar tregoi se mbetje kishin rënë në tokë dhe ishin raportuar dëme materiale, përmasat e të cilave po vlerësoheshin ende. Agjencia saudite e Mbrojtjes Civile kishte paralajmëruar më herët banorët për një rrezik të mundshëm në kryeqytet dhe më pas njoftoi se rreziku kishte kaluar.
Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Malki, tha se forcat e koalicionit shkatërruan një platformë lëshimi raketash balistike në provincën Dhamar të Jemenit, të cilën, sipas tij, Huthi-t e kishin përdorur gjatë tentativës së sulmit ndaj Riadit.
Shpërthimi u dëgjua pak pasi agjencia shtetërore saudite e lajmeve SPA njoftoi se princi i kurorës Mohammed bin Salman ishte takuar në Riad me shefin e Komandës Qendrore të SHBA-së, admiralin Brad Cooper, me të cilin diskutoi marrëdhëniet ushtarake dhe zhvillimet rajonale.
Luftimet mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve janë intensifikuar që kur grupi mori zona strategjike përgjatë bregdetit të Detit të Kuq muajin e kaluar, duke përparuar drejt Ngushticës Bab el-Mandeb. Huthi-t, të lidhur me Iranin, kanë shtuar sulmet ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite në kuadër të luftës më të gjerë SHBA–Izrael kundër Iranit, ndërsa Arabia Saudite është përgjigjur me sulme ajrore ndaj objektivave të Huthi-ve në Jemen.
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