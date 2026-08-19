CJ Abrams i pakënaqur me kalimin në bazën e dytë, thotë agjenti i tij
Agjenti i CJ Abrams, Mike Sanders i Roc Nation Sports, i tha gazetares Spencer Nusbaum të The Athletic se lojtari nuk ishte i kënaqur me vendimin për ta larguar nga pozicioni i shortstop-it në këtë moment. Sanders shtoi se, megjithatë, prioriteti i Abrams është të ndihmojë ekipin dhe të luajë për fitore, dhe se ai do të veprojë si lojtar që vendos skuadrën para vetes.
Siç raporton Bleacher Report, trajneri Blake Butera njoftoi para humbjes 4-1 ndaj New York Mets se Abrams do të kalonte në bazën e dytë, ndërsa Nasim Nuñez do të zëvendësonte pozicionin e shortstop-it. Sipas Baseball-Reference, Abrams ka luajtur 620 nga 636 ndeshjet e karrierës si shortstop; ai pati 13 paraqitje në bazën e dytë në sezonin 2022 me San Diego Padres dhe u transferua te Nationals në shkëmbimin e madhi për Juan Soto në gusht 2022.
Derisa Abrams vazhdoi të luante në shortstop gjatë seriës kundër Mets, nuk është përcaktuar ende data e saktë kur do të bëhet ndryshimi i plotë i pozicionit. Butera e përshkroi vendimin si të vështirë, por të domosdoshëm për perspektivën e skuadrës. Agjenti i lojtarit tha se Abrams e sheh shortstop-in si pozicionin e tij afatgjatë dhe do të preferonte të kishte një përgatitje të posaçme gjatë stinës së pushimit për ta përmirësuar performancën në atë rol.
Megjithëse ka pasur vështirësi në mbrojtje këtë sezon, duke kryer 19 gabime, numri më i lartë në MLB këtë sezon, Abrams ka dhënë kontribut të rëndësishëm në sulm me .278 mesatare, .884 OPS, 29 homerun dhe 91 RBI dhe është përzgjedhur për herë të dytë në All-Star. Për momentin ai do të kalojë në bazën e dytë te Nationals, që me bilancin 60-66 kërkojnë të rikthehen te fitoret pas pesë humbjeve në gjashtë ndeshje, sipas Bleacher Report.
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