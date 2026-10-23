«Clayface» nis fort në box office: 3.5 milionë dollarë nga shfaqjet paraprake, drejt kreut të fundjavës
Horror-i i DC Studios, me regji të James Watkins dhe skenar të Mike Flanagan, del sot zyrtarisht në kinema dhe pritet të hapet me 20–25 milionë dollarë në Amerikën e Veriut — por dokumentari për Elizabeth Holmes mund t'ia rrëmbejë vendin e parë.
Filmi horror i DC Studios, «Clayface», ka nisur fort rrugëtimin në kinema: shfaqjet paraprake të së enjtes i sollën rreth 3.5 milionë dollarë, shifër që mund të rritet ende kur të publikohen të dhënat përfundimtare të premten në mëngjes, siç njofton Deadline, në raportimin që e përcjell edhe Cosmic Book News.
Shfaqjet paraprake nisën të enjten në orën 14:00, ndërsa filmi del zyrtarisht sot, të premten 23 tetor. Parashikimet për fundjavën e hapjes në Amerikën e Veriut lëvizin midis 20 dhe 25 milionë dollarëve — shifër që, nëse realizohet, do t’i jepte kompanisë së sapobashkuar Paramount–Warner Bros. hapjen e dytë radhazi në vendin e parë, pas «Street Fighter», i cili debutoi javën e kaluar me rreth 31 milionë dollarë.
Filmi, me regji të James Watkins dhe skenar të Mike Flanagan, ka kushtuar 44 milionë dollarë përpara shpenzimeve të marketingut dhe është hyrja e parë e DC-së në filmat horror me buxhet të ulët, nën drejtimin e James Gunn dhe Peter Safran. Historia ndjek aktorin Matt Hagen, të luajtur nga Tom Rhys Harries, fytyra e të cilit shpërfytyrohet dhe që kthehet në krijesën prej balte. Kritika e ka pritur mirë filmin: ai hyn në fundjavë me 76% në Rotten Tomatoes, i certifikuar «fresh».
Në krahasimet e shfaqjeve paraprake, shifra e «Clayface» kalon «Kraven the Hunter» (2 milionë dollarë, për një hapje prej 11 milionësh), afrohet me «Birds of Prey» të vitit 2020 (4 milionë, hapje 33 milionë) dhe është në një linjë me horror-in «Other Mommy» me Jessica Chastain (3.6 milionë, hapje 27.8 milionë). Ajo është gjithashtu gati trefishi i «Digger» të Tom Cruise, i cili mblodhi vetëm 1.2 milionë dollarë nga shfaqjet paraprake, për një hapje prej 8 milionësh.
Rruga drejt vendit të parë, megjithatë, nuk është e lirë: dokumentari i A24 «You Can See Everything», për themeluesen e Theranos, Elizabeth Holmes, me regji të Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim, fitoi ditën e mërkurë me 2.3 milionë dollarë dhe sot zgjerohet nga 855 në 2.600 kinema, pas hapjes surprizë prej 15.6 milionë dollarësh fundjavën e kaluar. Shifrat përfundimtare të shfaqjeve paraprake publikohen të premten në mëngjes, ndërsa vlerësimet e para të fundjavës vijnë më pas.
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