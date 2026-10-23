«Tangles» fiton çmimin e madh të jurisë në Animation Is Film, «Paper Trail» triumfon te filmat e shkurtër
Festivali i nëntë Animation Is Film shpalli fituesit: filmi i Leah Nelson për betejën e një familjeje me demencën mori Grand Jury Prize për filmin artistik, «Iron Boy» i Louis Clichy mori çmimin special të jurisë dhe atë të publikut, ndërsa «Paper Trail» i Don Hertzfeldt fitoi te filmat e shkurtër.
Festivali Animation Is Film shpalli fituesit e edicionit të tij të nëntë vjetor, me «Tangles» të regjisores Leah Nelson që mori çmimin Grand Jury Prize për filmin artistik, siç njofton Animation Magazine. Juria e filmave artistikë vlerësoi animacionin e rrjedhshëm 2D të filmit, i cili me një kornizë të theksuar bardhezi sjell në jetë historinë personale të një familjeje të prekur nga beteja e nënës me demencën.
Sipas Animation Magazine, juria theksoi se Nelson dhe ekipi i saj i zërave mbetën besnikë ndaj romanit grafik të Sarah Leavitt, i cili trajton një temë serioze e të dhimbshme me bukuri, ndershmëri dhe një prekje të butë, duke ofruar edhe një kthim në San Franciscon e viteve 1990. Filmi bazohet në kujtimet grafike të Leavitt për Alzheimer-in e nënës së saj; në versionin e animuar, Abbi Jacobson i jep zë Sarah-s, ndërsa Julia Louis-Dreyfus luan nënën e saj, Midge, në një kast ku bëjnë pjesë edhe Bryan Cranston, Beanie Feldstein dhe Seth Rogen.
Çmimi special i jurisë Fumi Kitahara — që mban emrin e publicistes së ndjerë, kampione e festivalit, e ndarë nga jeta në vitin 2025 — shkoi për «Iron Boy» të Louis Clichy. Juria e quajti filmin “bukuri e pastër”, duke vlerësuar pamjet në stil akuareli dhe boje kineze, historinë e frymëzuar nga kujtimet e vetë regjisorit për fëmijërinë në Francën rurale, vështirësitë e një djali me aftësi të kufizuar fizike dhe marrëdhënien e tensionuar baba-bir, të rrëfyer pa sentimentalizëm. «Iron Boy» mori edhe çmimin e publikut për filmat artistikë.
Te filmat e shkurtër, Grand Prize i jurisë shkoi për «Paper Trail» të Don Hertzfeldt, të njohur unanimisht për gjuhën e tij të veçantë vizuale dhe qasjen ndaj rrëfimit e formës — një film që juria e përshkroi si unik, thellësisht prekës dhe që “mbeti me ne”. Çmimi special i jurisë për filmat e shkurtër shkoi për «Please» të Anna Mantzaris, të vlerësuar për humorin, personazhet e zgjuara dhe mjeshtërinë e jashtëzakonshme të animacionit stop-motion me kukulla prej shajakut.
Juria e filmave artistikë përbëhej nga producentja Jinko Gotoh, bashkëthemeluesi i Tonko House, Dice Tsutsumi, dhe kryeredaktori i Animation Magazine, Ramin Zahed, ndërsa juria e filmave të shkurtër nga Elizabeth Ito, Jerry Beck dhe Rachel House. “Animation Is Film është një festival, por është edhe një argument se filmat e animuar nuk duhen grumbulluar kurrë nën titullin e gjerë ‘animacion'”, tha drejtori i festivalit, Matt Kaszanek, duke shtuar se animacioni është dramë dhe komedi, musical dhe horror, Hollywood dhe arthouse njëkohësisht.
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