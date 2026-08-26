Padres dhe Pirates pa gola pas gjashtë inningësh në San Diego
Më 25 gusht 2026 në Petco Park, Pittsburgh Pirates u përballën me San Diego Padres në një takim që u karakterizua nga duel i fortë në pitching. Paul Skenes mori topin për Pirates, ndërsa Michael King nisi për Padres dhe kishte hedhur 77 topa gjatë pjesës së regjistruar të ndeshjes.
Siç raporton Bleacher Report, të dy ekipet mbetën pa pikë pas gjashtë inningësh; Pirates regjistruan katër goditje, ndërsa Padres dy, dhe nuk u shënuan gabime në fushë. Gjatë këtyre inninjeve u panë disa lëvizje të zakonshme në fushë—Brandon Lowe bëri ground out te baza e parë, Xander Bogaerts gjithashtu ground out në infield, dhe Luis Campusano u eliminua me strikeout.
Produkti i ndeshjes u dominua nga presioni në pitching dhe nga mundësitë e pakta për sulm: disa lojtarë arritën të krijonin mundësi me baza, por asnjëra nga skuadrat nuk arriti të shfrytëzonte hapësirat për të kaluar në avantazh gjatë pjesës së regjistruar.
Ndeshja mbetej e hapur për zhvillime në inningët e mëvonshëm, ndërsa tifozët prisnin se cili ekip do të gjejë mënyrën për të shënuar; informacioni mbi përparimin e takimit u konfirmua nga Bleacher Report.
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