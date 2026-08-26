Rivalët dyshojnë që Dallas do ta mbajë Kyrie Irving për sezonin 2026-27
Dallas Mavericks kanë deklaruar se synojnë të mbajnë pikëmbrojtësin yll Kyrie Irving për sezonin 2026-27, por skuadrat e tjera të NBA-së duket se nuk janë të bindura se kjo do të ndodhë. Irving, një nëntë herë All-Star, nuk luajti gjatë tërë sezonit 2025-26 pasi u rikuperua nga një çarje e ACL-së, dhe rikthimi i tij pritet të ndikojë në dinamikën e klubit, veçanërisht pas ardhjes së talentit të ri Cooper Flagg, zgjedhja e parë e draftit të 2025 dhe mbajtësi aktual i çmimit për Rookien e Vitit.
Siç raporton Bleacher Report, sipas insajderit të NBA-së Marc Stein, rivalët “vazhdojnë të pyesin me zë” se sa fort do t’iu përmbahet Dallas atyre planeve pasi të nisë sezoni dhe të afrohet afati për shkëmbime gjatë sezonit më 11 shkurt.
Pas emërimit të Masai Ujiri në maj si president i operacioneve të basketbollit, klubi shprehu dëshirën që Irving të jetë udhëheqës së bashku me Flaggun. Ujiri shprehu kuriozitetin për të parë se si do të përshtatet Kyrie me lojtarët e rinj, ndërsa trajneri i ri Dusty May tha se si trajner për herë të parë do të mbështetet te përvoja dhe njohuria e Irvingut në shumë fusha. Këto lëvizje tregojnë se organizata po përpiqet të ndërtojë një kontinent rreth përzierjes së përvojës dhe potencialit të ri.
Sipas Bleacher Report, nëse Mavericks nuk arrijnë performanca të kënaqshme në fillim të sezonit, ata mund të jenë më të hapur ndaj opsioneve të shkëmbimit dhe të vlerësojnë oferta të prekshme për yllin e tyre para afatit të shkëmbimeve më 11 shkurt.
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