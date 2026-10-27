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27 Tet 2026
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Amerika

Coca-Cola ngre parashikimin vjetor të fitimit, kërkesa për pijet pa sheqer mbetet e fortë

Kompania pret tani që fitimi për aksion të rritet të paktën 9% në vitin 2026, nga 7–8% që parashikonte më parë.

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Coca-Cola e ngriti të martën parashikimin vjetor të fitimit, duke vënë bast te kërkesa e qëndrueshme për pijet pa sheqer dhe pijet më të shtrenjta si qumështi fairlife, për të përballuar kostot më të larta të lëndëve, veçanërisht në Amerikën e Veriut, siç njofton Reuters.

Kompania tani pret që fitimi për aksion (i krahasueshëm, neutral ndaj kursit) të rritet të paktën 9% në 2026, nga parashikimi i mëparshëm prej 7% deri në 8%. Të ardhurat e tremujorit të tretë u rritën 7.4% në 13.38 miliardë dollarë, mbi pritshmëritë e analistëve prej 12.92 miliardë dollarësh (të dhëna LSEG), ndërsa fitimi i rregulluar prej 91 centësh për aksion kaloi pritshmëritë prej 88 centësh.

Vëllimet globale u rritën rreth 5% në tre muajt që përfunduan më 2 tetor, të udhëhequra nga India, Kina, Meksika dhe Brazili, ndërsa vëllimet në Amerikën e Veriut mbetën të pandryshuara. Kompania po tërheq konsumatorët me paketa më të vogla e më të lira në SHBA dhe me oferta më të shtrenjta si Coca-Cola Cherry Float dhe varietete të reja Topo Chico e fairlife.

Coca-Cola përballet me kosto më të larta paketimi, ndërsa lufta e SHBA-së me Iranin ka rritur çmimet e lëndëve; kompania kishte thënë në korrik se kostot e aluminit dhe PET-it ishin rritur më shumë se pritej.

Aksionet e kompanisë ishin pak më poshtë në tregtimin para hapjes, ndonëse aksioni është rritur rreth 33% në 2026. Rezultatet e forta të Coca-Cola-s vijnë në kontrast me vështirësitë e rivalit PepsiCo me kërkesën e dobët për snack-e në SHBA.

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