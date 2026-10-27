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27 Tet 2026
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Amerika

PayPal ngre parashikimin e fitimit për 2026, pasi plani i ristrukturimit po jep fryte

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PayPal e ngriti të martën parashikimin vjetor të fitimit të rregulluar, ndërsa plani shumëvjeçar i ristrukturimit po fillon të japë fryte, me marzhe në përmirësim dhe shpenzime të qëndrueshme të konsumatorëve, siç njofton Reuters. Kompania tani pret fitim të rregulluar për gjithë vitin rreth 5.60 dollarë për aksion, kundrejt parashikimit të mëparshëm dhe pritshmërive të analistëve prej 5.38 dollarësh, sipas të dhënave të LSEG.

Në tremujorin e tretë, të përfunduar më 30 shtator, fitimi i rregulluar ishte 1.45 dollarë për aksion, shumë mbi pritshmëritë prej 1.31 dollarësh. Vëllimi total i pagesave u rrit 7%, neutral ndaj kursit, në 487.1 miliardë dollarë në tremujorin e tretë, ndërsa marzhi operativ i rregulluar u zgjerua me 16 pikë bazë në 18.8%.

Kompania është në rrugë të arrijë 700 milionë dollarë kursime bruto deri në fund të vitit 2026, me shkurtime të mbi 2,000 vendeve të punës dhe ulje mbi 25% të roleve menaxheriale. Synimi i saj është të paktën 1.5 miliardë dollarë kursime në dy deri në tre vitet e ardhshme.

Për tremujorin e katërt, PayPal pret fitim të rregulluar prej 1.43 dollarësh për aksion, mbi pritshmëritë e Wall Street prej 1.35 dollarësh dhe mbi 1.23 dollarët e një viti më parë. Drejtori ekzekutiv Enrique Lores tha: “Po bëjmë përparim të mirë në transformimin tonë shumëvjeçar” dhe se kompania është gjithnjë e më e sigurt në rrugën drejt rritjes së qëndrueshme e fitimprurëse.

Kompania konkurron me Apple, Google dhe kompani fintech më të reja, ndërsa shpenzimet e konsumatorëve amerikanë kanë vijuar pavarësisht pasigurisë ekonomike dhe inflacionit të qëndrueshëm.

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