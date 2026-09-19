Cody Rhodes prezanton kovën për kokoshka në formë të flokëve të Guile për filmin ‘Street Fighter’
Cody Rhodes zbuloi në një video në llogarinë e tij në X një kovë speciale për kokoshka të frymëzuar nga Guile. Kova është formuar sipas flokëve karakteristikë të personazhit dhe mund të vendoset mbi kokë si kapelë apo helmetë.
Siç raporton Bleacher Report, Rhodes luan rolin e Guile në filmin “Street Fighter”, ndërsa Roman Reigns interpreton Akuma. Sipas raportit, kjo kovë do të jetë në dispozicion në kinema AMC me daljen e filmit më 16 tetor.
Projekti bazohet në serinë e njohur të lojërave dhe pritet të shoqërohet me produkte promocionale si ky aksesor që lidh marketingun me vetë filmi. Detajet rreth disponueshmërisë dhe lëshimit të kovës u bënë të ditura në raportimin e Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.